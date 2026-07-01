FOLLONICA – Venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 21, piazza Falcone e Borsellino a Follonica si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per ospitare la 9ª edizione di “Cassarello che talento”, l’appuntamento estivo organizzato dal Rione Cassarello all’insegna dello spettacolo e della creatività.

La serata promette un ricco programma di intrattenimento con esibizioni di musica, canto, ballo e performance artistiche, che vedranno protagonisti numerosi talenti locali pronti a conquistare il pubblico con entusiasmo e passione.

A rendere ancora più coinvolgente l’evento sarà la collaborazione di altre realtà del territorio: l’Associazione Carnevale di Follonica, con la partecipazione di alcuni Rioni che porteranno sul palco la loro energia, la scuola di ballo Odissea 2001 e la scuola di canto La Balena, che contribuiranno ad arricchire il livello artistico dello spettacolo.

Elemento di grande novità di questa edizione sarà il coinvolgimento diretto del pubblico, che avrà la possibilità di partecipare attivamente alla scelta del vincitore, contribuendo all’assegnazione del primo premio e rendendo la serata ancora più partecipata e dinamica.

“Cassarello che talento” torna anche quest’anno come una serata all’insegna dello spettacolo e della partecipazione.

L’ingresso sarà ad offerta libera.