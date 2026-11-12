GROSSETO – Venerdì 13 novembre, alle 22.30, sarà protagonista Dario Ciffo, violinista degli Afterhours negli anni più importanti della band e fondatore dei Lombroso.

Musicista dalla lunga esperienza e dalle molteplici collaborazioni, si esibirà in una performance in solo tra voce e chitarra. Ingresso al concerto: 10 euro, con tessera Arci obbligatoria (12 euro, 6 euro per gli under 35).

Sabato 14 novembre, dalle 22, spazio a Technosfranta, una serata dedicata alla cultura queer e alla sperimentazione musicale e performativa. In programma il dj set del collettivo Butt Her Fly e performance ispirate all’immaginario della palestra e all’arte dello shibari, tra ricerca artistica, libertà di espressione e cultura del consenso.

Ingresso: 10 euro, con tessera Arci obbligatoria (12 euro, 6 euro per gli under 35).

Il ristorante del circolo sarà aperto per la cena, anch’esso riservato con tessera Arci.

Per informazioni e prenotazioni: 331 477 9872.