Musica, danza, laboratori, giochi: al Liceo Rosmini la Festa della cultura cinese

GROSSETO – In occasione dell’inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese (questo sarà l’anno del Topo) il Liceo Rosmini organizza una grande Festa della cultura cinese in collaborazione e con la partecipazione dell’Istituto Confucio di Pisa: la manifestazione, aperta a tutti, sarà l’occasione per conoscere più da vicino questa cultura millenaria.

Ricco il programma, con esibizioni musicali, di danza e di arti marziali, seguite da laboratori di calligrafia, arti marziali, giochi tradizionali, arte della piegatura della carta e lettura, animati dagli studenti del Percorso orientale del Liceo Linguistico con la collaborazione dell’Istituto Confucio di Pisa.

Le famiglie del territorio potranno così conoscere più da vicino il Percorso orientale che al Rosmini giunge con grande successo al suo quinto anno di attività, unica istituzione scolastica della provincia a offrire ai propri studenti lo studio della lingua cinese curricolare e una serie di attività, come ad esempio la possibilità di ottenere borse di studio per la partecipazione a soggiorni studio in Cina fin dai primi anni del percorso, o la possibilità di borse di studio per trascorrere periodi di studio individuali più lunghi, fino a un intero anno scolastico, al campus universitario di Chongqing, una delle municipalità più importanti della Cina.Queste ed altre opportunità sono rese possibili dal fatto che il Liceo Rosmini è stato individuato come Classe Confucio dal Ministero dell’Educazione Cinese, ossia come punto di diffusione della Lingua e della Cultura Cinese sul territorio provinciale, regionale e nazionale.

Per questo è in grado di offrire sperimentati strumenti di qualità nell’ottica dell’internazionalizzazione dei percorsi, nella prospettiva di preparare i giovani, con una formazione di elevato livello linguistico e culturale, ad affrontare un mercato del lavoro sempre più internazionale e aperto alla Cina.

Appuntamento per sabato 18 gennaio alle 16.30 alla sede della Cittadella dello studente