SCANSANO – Domenica 5 luglio, alle prime luci dell’alba, il suggestivo Parco archeologico di Ghiaccio Forte ospiterà l’attesissima “Alba a Ghiaccio Forte“, iniziativa promossa in collaborazione con Teatro nel Bicchiere che permetterà di vivere un’esperienza culturale unica in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

Alle ore 6, l’Orchestra Teatro Goldoni presenta “Cinema italiano da Oscar”, un viaggio emozionante nel cuore pulsante della settima arte attraverso le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema mondiale, rendendo immortale la scuola compositiva italiana. Direttore d’orchestra Marcello Mottadelli; voce solista Miryam Belfiore. Biglietti al costo di 10 euro comprensivo di concerto, colazione e visita al Museo archeologico della vite e del vino di Scansano, da realizzare nella giornata stessa.

“Grazie a una fitta rete di soggetti che abbiamo costruito negli anni – dice la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – abbiamo, anche questa estate, realizzato un cartellone di appuntamenti che coinvolgerà il capoluogo e le frazioni, offrendo occasioni di spettacolo, convivialità e valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali. L’obiettivo è quello di proporre eventi in grado di offrire momenti di spensieratezza o di accrescimento culturale e che, allo stesso tempo, permettano ai visitatori di scoprire il nostro patrimonio storico, paesaggistico ed enogastronomico”.

“Un appuntamento fisso da anni – commenta Irene Terzaroli, assessore alla Cultura del Comune di Scansano – che permette di assistere a un concerto di livello nel sito archeologico di Ghiaccio Forte, guardando il sorgere del sole sulla meravigliosa vallata dell’Albegna, in un’atmosfera di grande suggestione”.

“Teatro nel Bicchiere celebra quest’anno la XV edizione del Festival che illumina la Maremma, portando lo spettacolo dal vivo tra la gente, seminando meraviglia e bellezza! La nostra visione pionieristica ha affascinato negli anni un vasto pubblico trasversale, che ci segue per godere di esperienze che vanno oltre l’immaginato dal’1 all’11 agosto 2026 – dice Alessandra Lazzari fondatrice di Teatro nel Bicchiere – Ma incontriamoci prima, sulla collina dell’abitato etrusco di Pomonte, per uno dei momenti iconici dell’estate, domenica 5 luglio l’Alba a Ghiaccio Forte, con l’Orchestra del Teatro Goldoni Massimo de Bernart. Vi aspettiamo alle 6, l’ensemble di 30 elementi diretto dal Maestro Marcello Mottadelli con la voce di Miryam Belfiore in “Cinema Italiano da Oscar” rende omaggio ai grandi maestri della colonna sonora, Morricone, Rota, Silvestri, Piovani, in un viaggio emozionante”.

Svelata la scaletta: The Mission by E. Morricone – C’era una volta il West by E. Morricone – Forrest Gump Suite by A. Silvestri – Metti una sera a cena by E. Morricone – Giù la testa by E. Morricone – La vita è bella by N. Piovani – Il buono, il brutto, il cattivo by E. Morricone – Nuovo Cinema Paradiso by E. Morricone – Padrino Suite by N. Rota – L’estasi dell’oro by E. Morricone.

Concerto organizzato dal Comune di Scansano in collaborazione con Teatro nel Bicchiere Festival