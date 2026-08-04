FOLLONICA – Lunedì 17 agosto Piazza a Mare, nel cuore del Golfo di Follonica, si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere EnricoSaDici con “Un Italiano Vero”, lo spettacolo che sta accompagnando l’artista nel suo tour estivo 2026. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è in programma alle ore 21.30.

Due ore di puro intrattenimento in cui comicità, musica dal vivo e racconti si intrecciano in uno show coinvolgente, capace di alternare risate, riflessione ed emozione. “Un Italiano Vero” è uno spettacolo che racconta il presente attraverso lo sguardo ironico e originale di EnricoSaDici, trasformando esperienze personali e temi di attualità in momenti di condivisione con il pubblico.

Dietro il nome d’arte EnricoSaDici c’è Enrico Matheis, comico e cantante italiano di origini nigeriane. Nato e cresciuto a Prato, ha conquistato una vasta community sui social grazie a video che affrontano il tema del razzismo con intelligenza, autoironia e leggerezza. Attraverso la comicità ribalta gli stereotipi, li esaspera fino a renderli innocui e apre uno spazio di dialogo su temi spesso complessi.

Un approccio comunicativo riconosciuto anche dalla sociolinguista Vera Gheno, che lo cita nel libro “Nessuno è normale” come esempio di narrazione contemporanea capace di abbattere i pregiudizi attraverso la satira.

Parallelamente all’attività sui social, Enrico porta avanti un importante percorso musicale. Dopo la partecipazione alla decima edizione di X Factor Italia, pubblica i suoi primi lavori discografici, collabora con Cristiano Malgioglio nei brani “Notte Perfetta” e nel successivo featuring presentato all’Arena di Verona durante gli Rtl Power Hits, collezionando anche numerose apparizioni televisive.

Negli anni continua a sviluppare un linguaggio artistico che fonde musica, comicità e storytelling, fino ad arrivare all’attuale spettacolo dal vivo.

Il 2026 rappresenta un anno di grande crescita professionale: oltre al tour di “Un Italiano Vero”, Enrico è protagonista del format “4 Risate con EnricoSaDici“, debutterà al cinema nel nuovo film di Leonardo Pieraccioni “Un weekend artificiale” e sta lavorando al suo primo spettacolo teatrale.

L’appuntamento del 17 agosto a Follonica offrirà quindi l’occasione di conoscere dal vivo un artista capace di muoversi con naturalezza tra palco, musica, comicità e intrattenimento, regalando al pubblico una serata intensa, divertente e ricca di energia.