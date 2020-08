Musica classica nel chiostro della biblioteca: la violoncellista Matilde Michelozzi in concerto

GROSSETO – Un’altra giovane musicista sul palco per la rassegna “Grosseto in scena”. Giovedì 27 agosto alle 21.30 nel chiostro della biblioteca Chelliana in via Mazzini è in programma il concerto della violoncellista Matilde Michelozzi, proposta dall’associazione Agimus Grosseto da sempre in prima linea nella promozione della musica classica attraverso giovani talenti del panorama musicale locale.

Michelozzi proporrà la Suite numero 1 per violoncello BWV 1007 e la Suite numero 4 per violoncello BWV 1010 di Bach. La violoncellista ha iniziato a studiare con il maestro Filippo Burchietti alla Scuola di musica Verdi di Prato, ha proseguito i suoi studi al conservatorio Cherubini di Firenze, diplomandosi con il massimo dei voti nell’ottobre 2017 e si è perfezionata frequentando la Scuola di musica di Fiesole, la Pavia Cello Academy e la Fondazione Romanini di Brescia.

Ha partecipato a molti festival tra cui il Maggio musicale fiorentino e il Festival dei Due Mondi di Spoleto e ha ottenuto numerosi riconoscimenti in ambito cameristico. Collabora con l’Orchestra della Toscana e con la Camerata strumentale “Città di Prato”.

A luglio 2019 ha inoltre vinto l’audizione per l’orchestra giovanile Cherubini, selezionata dal maestro Riccardo Muti.

L’ingresso al concerto è gratuito; occorre comunque la prenotazione al numero 347/8040831.