GROSSETO. Prende il via domenica 27 settembre la stagione 2026-2027 della Scriabin Concert Series, la rassegna concertistica che torna nella Chiesa dei Bigi di Grosseto con un nuovo calendario di appuntamenti che accompagnerà il pubblico fino alla primavera del 2027.

Il concerto inaugurale, in programma alle ore 17.30, avrà come protagonista la giovane pianista Isotta Maria Colasanti, impegnata in un programma che attraversa epoche e linguaggi differenti della letteratura pianistica europea: dalla Sonata in La maggiore D. 664 di Franz Schubert ai Sei pezzi per pianoforte op. 118 di Johannes Brahms, fino a «Une barque sur l’océan», tratta da «Miroirs» di Maurice Ravel.

Il biglietto intero costa 8 euro; il ridotto 6 euro per i soci dell’Orchestra Città di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e 3 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333 5372994.

«Con questa nuova stagione prosegue un percorso che vuole offrire al pubblico occasioni di ascolto di qualità e, allo stesso tempo, dare spazio a interpreti e programmi capaci di raccontare la ricchezza del repertorio pianistico – dichiara il direttore artistico Antonio Di Cristofano –. Anche quest’anno la Chiesa dei Bigi sarà il cuore di una rassegna che si svilupperà nell’arco di diversi mesi, con numerosi appuntamenti e musicisti provenienti da percorsi ed esperienze differenti. Siamo felici di iniziare con una giovane pianista come Isotta Maria Colasanti e con un programma che mette insieme tre autori fondamentali della storia della musica».

Isotta Maria Colasanti ha intrapreso gli studi pianistici al Conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, nel corso Giovani Talenti, sotto la guida dei maestri Carlo Grante e Cristiano Burato. Attualmente prosegue la propria formazione al Conservatorio «F. A. Bonporti» nella classe di Massimiliano Mainolfi. Ha debuttato in concerto all’età di dieci anni al Festival di Hailuoto, in Finlandia, e negli anni successivi si è esibita in numerosi festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero.

Il concerto di domenica 27 settembre apre il calendario della Scriabin Concert Series 2026-2027, che proseguirà con appuntamenti nella Chiesa dei Bigi fino ad aprile.