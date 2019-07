Musica a Porto Ercole: tre giorni di eventi e divertimento in piazza

PORTO ERCOLE – Il Comitato Pirati riprende l’attività in questa estate proponendo due iniziative musicali a Porto Ercole.

La “Ciurma” degli organizzatori, dopo il successo della Notte dei Pirati dello scorso maggio, ha fatto rotta verso piazza santa Barbara dove, domenica 28 luglio alle 21,30, propone il primo evento. Si tratta di “Concerto in ricordo di un’amica” . Cinque straordinari musicisti eseguiranno brani jazz, pop, swing e bossa nova. Accompagnati dalla grande voce di Franco Paoli si esibiranno: Luciano Malucchi batteria; Aldo Milani sax e flauto traverso; Rossano Gasperini contrabbasso; Arturo Giordano percussioni; Raffaele Pallozzi piano.

Mercoledì 31 luglio e giovedì 1 agosto avrà luogo, sempre in piazza santa Barbara, la seconda edizione del Festival in Porto Ercole. Venti interpreti eseguiranno altrettanti celebri brani tra i più belli della storia della canzone italiana, accompagnati live dall’orchestra “False partenze”, diretta da Michele Santinelli. Sullo sfondo, un megaschermo proietterà foto storiche di Porto Ercole. Presenta le serate Teresa Capitani. Come al più celebre Festival, gli interpreti saranno giudicati e votati. In questo caso una giuria popolare ed una giuria tecnica composta da sette giudici voteranno il miglior interprete. Durante le due serate sarà funzionante un servizio di bus navetta dalle 20,15 alle 24 con partenza da piazza della Chiesa.