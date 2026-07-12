GROSSETO – La sesta tappa del 36° Festival internazionale Music & Wine sale nell’incanto della storica Villa Granducale ad Alberese. L’appuntamento è per mercoledì 15 luglio, alle 21.15, con una serata all’insegna del grande virtuosismo e del divertimento.

Chi sono i protagonisti

Ospite della serata è il Trio Virtuoso, formazione foggiana che unisce il noto trombettista Antonio Carretta, il fisarmonicista Peppe Sirolli e il percussionista Salvatore Sciotti. Il trio nasce dall’incontro tra tre musicisti di grande esperienza internazionale.

Carretta, trombettista dalla brillante carriera solistica, insegna infatti al Conservatorio “U. Giordano” di Foggia e partecipa alle più importanti masterclass internazionali di tromba. Sirolli, invece, si distingue per una straordinaria sensibilità timbrica e una tecnica raffinata che gli permette di spaziare agevolmente in tutti i generi. Sciotti, giovane e talentuoso, si muove infine tra la musica classica e il rock, affiancando all’attività strumentale quella didattica.

Un viaggio musicale tra epoche e stili

Il programma propone un ampio e variegato viaggio musicale che attraversa epoche e stili differenti: dalle acrobazie paganiniane alle atmosfere del tango, dalle melodie tradizionali fino alle celebri colonne sonore italiane. La fusione tra la potenza lirica della tromba e la versatilità della fisarmonica, contrappuntata dalle percussioni, dà vita così a un suono unico.

In scaletta figurano il celeberrimo Capriccio di Paganini e la Ciarda di Monti, oltre alle più iconiche musiche da film di Morricone, Bacalov, Piazzolla e Nino Rota. Non mancano poi i grandi classici popolari, come “La Virgen de la Macarena”, la “Tarantella napoletana” e “La Cumparsita”.

Degustazione e informazioni

Al termine del concerto, dai piaceri dell’udito si passerà a quelli del gusto con la degustazione di vini e prodotti del territorio, a cura dell’Associazione Pro Loco Alborensis di Alberese. L’associazione collabora ormai da alcuni anni con Terre Regionali Toscane all’organizzazione del Festival, sostenuto anche dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sotto la guida artistica del maestro Giovanni Lanzini.

Il concerto è a ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Festival, su Whatsapp al numero 333.9905662 oppure via email all’indirizzo [email protected].