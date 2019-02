“Music & Wine”, gran finale con Tammone e Ceccariglia

GROSSETO – Finale col botto della sessione invernale di “Music & Wine” quello di domenica 3 marzo alle 17,30 al Teatro degli Industri con un programma e due musicisti di eccezione, con i “vinarelli” di Dominga Tammone, con i migliori vini selezionati da Elisabetta Ceccariglia e con un graditissimo regalo: per ogni biglietto acquistato in prevendita o al botteghino del teatro l’Associazione Amici del Quartetto regalerà infatti un ingresso omaggio per la serata inaugurale della sessione estiva del Festival, che come di consueto si terrà al Cassero Senese, prevista per mercoledì 17 luglio prossimo alle 21,30.

Un programma di grande fascino quello proposto il 3 marzo sul palcoscenico degli Industri dal Duo pianistico a quattro mani formato dai musicisti siciliani Roberto Metro ed Elvira Foti che ritornano acclamati ad esibirsi nella nostra città con una prima parte dedicata ai più bei valzer, polke e marce di Strauss e con un finale scoppiettante che prevede l’esecuzione delle Rapsodie Ungheresi di Franz Liszt riuscendo, oltre che appassionare e divertire gli ascoltatori, a mettere in giusta luce le doti virtuosistiche non comuni dell’affiatato Duo, presente sulle scene italiane ed internazionali già da molti anni. Un evento insomma davvero da non perdere, che chiude una prima parte del festival interamente dedicata al repertorio classico, mentre quella che si terrà nella prossima stagione estiva al Cassero sarà aperta anche ad altri importanti generi musicali quali la musica da film, il tango, il jazz e la canzone napoletana interpretati come sempre da solisti e gruppi italiani e stranieri di fama internazionale.

Il Festival “Music & Wine” è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’Associazione Amici del Quartetto.

Prevendite all’edicola La Pace in viale della Pace, accanto al Sacro Cuore. Informazioni: Servizio Cultura del Comune di Grosseto tel. 334 1030779 – email: promozione.cultura@comune.grosseto.it oppure Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com. E’ altresì attiva la pagina Facebook “Music & Wine”.