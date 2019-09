Music & Wine al Settembre Roccastradino con Lanzini e Luti

ROCCASTRADA – Dopo la pausa del grande caldo di agosto il 29° Festival Music & Wine torna a proporre grande musica e grandi vini facendo tappa a Roccastrada giovedì 5 settembre alle ore 21,00 in piazza XXV Aprile in occasione dei festeggiamenti del Settembre Roccastradino.

Organizzato in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti paesano con il patrocinio del Comune di Roccastrada, il concerto vedrà salire sul palcoscenico un duo molto conosciuto quale quello formato dal fisarmonicista massetano Samuele Luti e dal clarinettista grossetano Giovanni Lanzini con il programma “In viaggio….da Buenos Aires à Paris”. Un percorso musicale molto accattivante dalla capitale argentina con il bandoneon e il tango di Astor Piazzolla fino alla Parigi notturna con la fisarmonica jazz di Richard Galliano, attraverso i classici della musica americana e internazionale con un duo di musicisti maremmani molto conosciuto e apprezzato dalla critica nazionale e internazionale. I più bei brani della tradizione quali “La Cumparsita”, la Ciarda di Vittorio Monti e “Petite Fleur” di Sidney Bechet saranno alternati ai più bei brani di Astor Piazzolla (Oblivion, Libertango) e di Richard Galliano (Tango pour Claude, Laurita, Spleen, Fou rire).

I componenti del Duo provengono da esperienze musicali apparentemente distanti ma di fatto complementari. Di impronta jazzistica ma con un ottimo bagaglio di studi classici il Luti, di solida formazione classica e sinfonica ma con molteplici esperienze nel campo dei più vari stili musicali il Lanzini si incontrano in questa formazione strumentale per intraprendere un vero e proprio “viaggio” nella musica internazionale, muovendosi agevolmente tra il “Tango Nuevo” argentino e il “valse-musette” francese, fra atmosfere rarefatte e malinconiche (che il clarinetto e la fisarmonica sanno così bene creare) e solari guizzi di improvvisazione jazzistica che caratterizzano anche le “variazioni” sui brani musicali più conosciuti, mettendo in evidenza le grandi doti di eclettismo non solo degli strumenti ma anche degli esecutori.

Il programma generale del Festival Music & Wine è scaricabile dal sito www.musicwinefestival.it. Informazioni: Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com.