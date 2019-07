“Music & Wine”: al Cassero quartetto d’archi suona le melodie dei film più famosi

GROSSETO – Il meglio del pop americano ed altri evergreen dall’era del grammofono e del cinema muto fino ai grandi temi musicali che hanno reso immortale il grande schermo tornano nella meravigliosa location del Cassero Senese di Grosseto mercoledì 17 luglio alle 21,30 nell’ambito della sessione estiva del 29° Festival Internazionale “Music & Wine” proposto dagli Amici del Quartetto insieme all’assessorato alla Cultura e all’Istituzione Le Mura.

Dal tema di Schindler’s List di John Williams a “Parla più Piano” de Il Padrino, da “Moon River” di Henri Mancini a “Memory” di Lloyd Webber, passando attraverso i brani più famosi di George Gershwin, un quartetto d’archi sottolineerà con musica dal vivo le immagini più significative dei film citati dalla musica che scorreranno intanto sul grande schermo.

Sarà protagonista di questa magica operazione il quartetto d’archi The Palm Court Quartet formato da Davide Simonacci e Marco Palmigiani ai violini, Lorenzo Rundo alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello, uno dei migliori gruppi specializzati nell’esecuzione di musica da film e che da vari anni, grazie al proprio progetto, fa rivivere l’emozione della “musica dal vivo” nell’ambito del cinema proprio come quando, al tempo degli esordi, un pianista o un piccolo gruppo di archi sottolineavano con musiche appropriate ogni scena che appariva sul grande schermo.

Come di consueto il concerto sarà preceduto da una degustazione dei migliori vini rosati della Maremma a cura di “Rosae Maris” e della Scuola Europea Sommelier. Anche quest’anno, inoltre, il Festival ospiterà durante le proprie serate alcune mostre di artisti emergenti della nostra terra: dopo il felice esordio invernale che aveva visto i disegni di Dominga Tammone riempire di colori il foyer del Teatro degli Industri, saranno le bellissime riproduzioni dei simboli della maremma (case coloniche, palazzi medievali, carbonaie, ecc.) dell’artista maglianese Fabrizio Lamioni ad accogliere con un tocco di poetica nostalgia il pubblico nella piazza del pozzo al Cassero.

I posti sono numerati e la vendita dei biglietti avviene presso il botteghino del Cassero a partire dalle 20. Prevendite all’Istituzione Le Mura in via Mazzini accanto al Teatro degli Industri (da lunedì a venerdì 9,30 – 12,00 / martedì e giovedì anche 14,30-16,30).

Informazioni: Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com