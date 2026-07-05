BRACCAGNI – Non si sono ancora placati gli echi del grande successo ottenuto venerdì scorso dal soprano Ilaria Iaquinta e dal pianista Giacomo Serra presso le Terme Marine che il 36° Festival Music & Wine torna sul territorio approdando questa volta nel giardino del Centro sociale “Gli Anta” di Braccagni in via dei Garibaldini (il viale che porta alla stazione) mercoledì 8 luglio alle 21,15 con tutta la magia della chitarra fingerstyle di Francesco Tizianel e il suo coinvolgente spettacolo “Fingermovie”: un gustoso omaggio all’irripetibile stagione delle serie tv e di alcuni film americani degli Anni 70-80-90 condensata in uno spettacolo con la chitarra e i racconti del chitarrista pordenonese.

Attraverso arrangiamenti nello stile fingerstyle, la sua “7 corde” farà rivivere film e centinaia di puntate che hanno accompagnato più generazioni. Un’ora di soundtracks indimenticabili per divertirsi e tornare a sognare ricordando situazioni oggi distanti dalla nostra quotidianità ma sempre impresse nei ricordi grazie a capolavori quali Happy Days, I Chips, Magnum PI, Mork & Mindy, la saga di Rocky Balboa, Top Gun… e molto altro da scoprire catturati dall’inconfondibile suono dello “one man band”, come è stato definito, e che ha recentemente portato la sua maestria anche sull’iconico palcoscenico della Carnegie Hall di New York.

Francesco Tizianel è considerato dalla critica uno dei chitarristi più innovativi del panorama contemporaneo e vanta una carriera con esibizioni nelle principali città e sale da concerto di tutto il mondo (Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra, Stato del Vaticano, USA, Asia, ecc.). Dopo la Lode e la menzione speciale presso l’Accademia Lizard di Firenze avvia la carriera professionale di compositore e arrangiatore solista e diventa il primo musicista al mondo prodotto dal famoso duo Tuck & Patti in California.

In teatro collabora con attori del calibro di Gianmarco Tognazzi e Cesare Bocci e di recente è stato testimonial di “Artisti per Pordenone” in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2027.

Una serata quindi di quelle davvero da non perdere, al termine della quale l’Associazione “Gli Anta” offrirà anche un gradito rinfresco agli intervenuti. Il concerto, come tutti quelli estivi del Festival, è a ingresso gratuito senza necessità di prenotazione.

Ulteriori informazioni sul Festival, fondato e diretto dal maestro Giovanni Lanzini, sono disponibili sul sito www.musicwinefestival.it o via Whatsapp (al numero 333 9905662) o tramite email ([email protected]).