Musei e parchi archeologici: aperture serali, visite, conferenze e laboratori nel weekend

PIOMBINO – L’estate 2020 dei Parchi e Musei della Val di Cornia prosegue, ricca di iniziative che vanno ad ampliare l’offerta di visita con suggestive aperture serali, conferenze, visite tematiche e attività rivolte a tutta la famiglia.

Giovedì 20 agosto al Parco archeominerario di San Silvestro torna il viaggio in notturna a bordo del treno minerario che attraversa la Galleria Lanzi-Temperino. Il percorso sarà reso ancora più affascinante dalla vista di Rocca San Silvestro illuminata. Ad ampliare l’offerta serale del parco, la possibilità di cenare al ristorante Santa Barbara che, per l’occasione, propone la formula aperitivo con stuzzicherie e bevanda (compreso vino della casa e birre in bottiglia) e la formula apericena con le stesse stuzzicherie ma in piatto da portata. Le visite, contingentate nel pieno rispetto della normativa anti covid, hanno inizio alle ore 21.30 e 22.30 (con ritrovo alla biglietteria 45 minuti prima della partenza) e sono acquistabili online.

Venerdì 21 agosto alle ore 21.30 tornano le Serate di Archeologia al Museo archeologico di Piombino, con la conferenza “Volterra, dalla città etrusca a quella medievale. Come cambia e si stratifica l’urbanistica di una città nel corso dei secoli” a cura di Alessandro Furiesi, direttore della Pinacoteca di Volterra.

Volterra è nota come un’importante città etrusca, ma oggi il suo aspetto prevalente è quello medievale, con chiese, torri, palazzi e piazze costruite secoli dopo la fine dell’epoca etrusca. Cosa è successo alla città antica? Come si è trasformata? Cosa è rimasto e cosa ha condizionato l’urbanistica medievale e moderna? Lo scopriremo durante la conferenza di Alessandro Furiesi, archeologo che da sempre si è occupato di valorizzazione e divulgazione dei beni culturali. Esperto museologo è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Musei di Enti Locali e formatore in corsi di formazione per operatori museali; dal 1998 organizza mostre, convegni e conferenze a Volterra e in altre sedi museali oltre ad essere autore di varie pubblicazioni su Volterra ed il suo territorio.

In occasione dell’apertura serale del Museo del venerdì, dalle 16.00 alle 24.00, il “Caffè del Museo” sarà aperto dalle 16.00 al 23.00, per aperitivi e primi piatti caldi. Il Caffè del Museo, aperto negli altri giorni dalle 9.00 alle 21.00, con colazioni, pranzi e spuntini e aperitivi, punta a diventare un cocktail bar ed enoteca di riferimento per la clientela che apprezza quel mix unico tra cultura, buon bere e un contesto di straordinario pregio e in pieno relax.

Sabato 22 agosto l’appuntamento in calendario è previsto al Parco archeologico di Baratti e Populonia con la “Notte Etrusca”, visita teatralizzata alla Necropoli di San Cerbone, in compagnia due donne dell’antica città di Populonia che racconteranno la loro vita nel mondo etrusco e romano. L’apertura della biglietteria è alle 21.00, con partenza dei tour alle ore 21.15 e alle 22.30.

Le visite al Museo archeologico e al Parco archeologico di Baratti e Populonia sono contingentate; è consigliata la prenotazione entro le 16.30 del giorno stesso della visita al tel. 0565226445.

—————————————-

Ricordiamo gli orari di apertura dei Parchi e Musei della Val di Cornia per il mese di agosto:

Nel centro storico di Suvereto, il Museo Artistico della Bambola è aperto tutti i giorni (eccetto il martedì) dalle 10:00 alle 14:00, mentre il Museo della Rocca Aldobrandesca tutti i giorni eccetto il martedì dalle 18:00 alle 22:00, con visite guidate alle ore 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15.

Nel centro storico di Piombino, il Museo Archeologico del Territorio di Populonia è aperto con visite guidate da martedì a domenica con orario 10.00 alle 18.00, ad eccezione del venerdì, giorno in cui l’orario previsto è dalle 16.00 alle 24.00; il Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali è aperto con visite guidate il lunedì e da mercoledì a venerdì dalle 9:30 alle 14:30; sabato e domenica dalle ore 18:00 alle ore 23:00.

Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia e il Parco Archeominerario di San Silvestro sono aperti tutti i giorni (con visite guidate) dalle 9.30 alle 19.30.