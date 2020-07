“Musei e aree archeologiche al tempo del coronavirus”: talk al Maam con degustazione

GROSSETO – Venerdì 17 luglio alle ore 19, vi aspettiamo in Piazza Baccarini, davanti al Museo, per il terzo appuntamento con “Maam in piazza, la cultura che unisce”.

La serata sarà dedicata al tema dei “Musei e aree archeologiche al tempo del coronavirus”.

Talk show con Maria Angela Turchetti (direttore del Museo Nazionale Etrusco della Necropoli di Poggio Renzo e delle tombe etrusche di Chiusi, delle aree archeologiche di Roselle e Vetulonia, del museo e dell’area Archeologica di Cosa) e Enrico Pizzi, giornalista e direttore di TV9.

Seguirà una degustazione con prodotti del territorio offerti da: Rocca di Montemassi e Caseificio Sociale di Manciano.

Potete seguirci in diretta anche sulla pagina Facebook del Museo: https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma/

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: 0564/488752 – ingresso gratuito

info: maam@comune.grosseto.it

