Musei di Maremma tra Halloween e Ognissanti: feste, visite guidate, mostre e aperture straordinarie

GROSSETO – Per Halloween e il ponte di Ognissanti si possono vivere i musei in modo diverso. Molti musei della rete Musei di Maremma offrono in questo periodo un ricco programma di eventi: visite guidate, mostre e laboratori per i più piccoli e musei aperti. Ecco una sintesi degli appuntamenti che vanno da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre; le informazioni dettagliate e gli orari dei musei aperti si possono essere consultare sul sito: www.museidimaremma.it o sulla pagina Facebook della rete.

Iniziamo dal Museo Magma di Follonica, area ex Ilva, dove giovedì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, sarà organizzato un laboratorio creativo aperto ai bambini dai 5 ai 12 anni, dalle ore 16 alle 18. Costo di ingresso 2 euro, info e prenotazioni tel.056659027.

Anche a Grosseto giovedì 31 ottobre doppio divertimento al Museo Archeologico e d’arte della Maremma e alla Biblioteca Chelliana con la Festa di Halloween. Dalle ore 15.30 in programma nel Museo il laboratorio “Guardami e resta di sasso”, dedicato a bambini dai 4 ai 11 anni; poi e l’iniziativa ” Il Museo ti racconta”. Invece nella sezione bambini della Biblioteca Chelliana alle ore 16.30, 17.30 e 18.30 “Miti e paure. Odisseo e gli incontri spaventosi nel suo viaggio”. Biglietto di ingresso al museo 1 euro entrata libera in Biblioteca, info e prenotazioni: tel. 0564488752, o 0564488054.

Sempre a Grosseto, al Museo di Storia Naturale, strada Corsini, “Halloween al Museo”, un pomeriggio di paura dalle ore 16.30 alle 20 con sale e corridoi illuminati da flebili lucine tremolanti che riempiranno l’atmosfera di mistero e curiosità. E poi storie ed usanze maremmane legate alla paura, con i racconti dell’Archivio delle Tradizioni Popolari; una mostra dei castelli stregati di Luca Ortimini, fatti con materiali di recupero e molte altre sorprese. Informazioni: 0564488571.

Oltre la Festa di Halloween dal 1 al 3 novembre, il “Parco Archeologico Città del Tufo” a Sorano organizza una serie di interessanti visite guidate con il titolo “passeggiate d’autunno”. Venerdì 1 iniziano con “Sovana e la Necropoli Etrusca del Folonia”, ritrovo alle ore 10 nella Piazza del Pretorio a Sovana davanti all’ufficio informazioni. Costo 5 euro e durata 2 ore circa. Richieste scarpe e abbigliamento adeguato. Nel pomeriggio invece “Sorano al calar del sole per la Festa delle Cantine”, ritrovo: Ufficio turistico di Sorano, Piazza Busatti, alle ore 16,30, costo 5 euro. Sabato 2 novembre sono invece previste due escursioni: alle ore 10 “Sovana: dalla necropoli etrusca alla cantina della fattoria Aldobradesca”, durata 3 ore e alla fine degustazione in fattoria, costo 15 euro e ritrovo alle ore 10.30 alla biglietteria della necropoli, SP 22 Sorano-San Martino Sul Fiora. Per info e prenotazioni: Parco Archeologico Città del Tufo: tel. 0564633099; Fattoria Aldobrandesca: 3456652777. Alle ore 15 parte la visita guidata “Sorano, l’anello di San Rocco”, ritrovo: Piazza Busatti, presso l’Ufficio turistico di Sorano, alle ore 15, costo 10 euro adulti e 5 ragazzi. Domenica 3 novembre invece si va alla scoperta della città fantasma di Vitozza, città medievale oggi abbandonata. Ritrovo alle ore 10 a San Quirico di Sorano, Piazza Trieste, costo 10 euro adulti e 5 i ragazzi. In questo caso gli organizzatori raccomandano di portare almeno 1 litro di acqua, spuntino, scarpe e abbigliamento adeguati. Altre visite guidate sono previste dal 1 al 3 novembre in diversi orari alla Necropoli etrusca di Sovana, all’Area di Poggio Prisca, Poggio Felceto e Poggio Stanziale, alle tombe a facciata rupestre e Via Cava di Poggio Prisca, Info e prenotazioni per tutte le visite: Parco Archeologico Città del Tufo: 0564633099 tel/whatsapp 3356039081.

A Massa Marittima musei aperti tutti i giorni fino al 3 novembre; si tratta del Museo Archeologico Camporeale, del Museo di San Pietro all’Orto, la Torre del Candeliere e il Museo della Miniera, che si potranno visitare dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18. Tra gli eventi il Trekking Urbano giovedì 31 ottobre dalle ore 15 dal titolo “Dalla Sfinge al Grifone: alla scoperta degli animali fantastici nell’arte”. Una suggestiva passeggiata a passo di trekking tra centro storico e i musei della città dove fino al 3 novembre si possono ammirare due interessanti mostre: “La sfinge di Vulci” al Museo Archeologico e la mostra fotografica “Confini di passaggio” di Riccardo Zipoli nel Museo San Pietro all’Orto.

Sempre fino al 3 novembre al Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, Comune di Castiglione della Pescaia, si può ammirare la mostra “Alalìa. La battaglia che ha cambiato la storia. Greci, Etruschi e Cartaginesi nel Mediterraneo del VI secolo a. C.”, aperta dalle 10 alle ore 18.