Musei di Maremma aperti per Halloween e per il ponte di Ognissanti

GROSSETO – Per Halloween e il ponte di Ognissanti nei Musei di Maremma sono tanti gli eventi, visite guidate, mostre e laboratori per i più piccoli e musei quasi tutti aperti. Ecco alcuni degli appuntamenti più importanti dal 31 ottobre al 4 novembre nei musei e le aree archeologiche della Provincia di Grosseto mentre il programma completo di tutti gli eventi e dei musei aperti può essere consultato sul sito: www.museidimaremma.it o sulla pagina Facebook della rete museale o cliccando a questo link.

Iniziamo da Castel del Piano dove dal 31 ottobre al 4 novembre si può visitare a Palazzo Nerucci la mostra “Emergency, le cure, i diritti”; a Gavorrano giovedì 1 novembre appuntamento con l’archeologia etrusca a Rocca di Frassinello con visite guidate dalle ore 15.30 alla Necropoli di San Germano guidata dall’etruscologo Luca Cappuccini, la visita al nuovo Centro di Documentazione Etrusco Rocca di Frassinello e il tour della cantina, progettata da Renzo Piano, con degustazione dei vini.

Invece a Grosseto mercoledì 31 ottobre visita guidata per la “Giornata Nazionale del Trekking Urbano” alle 10.30 e 17.30. Sarà possibile visitare il Giardino dell’Archeologia e il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma in compagnia dell’archeologa Francesca Colmayer. Sempre al Museo Archeologico dalle 15.30 alle ore 19 “Halloween al MAAM! Streghette…Mostrini…Vampiri… Noi siamo pronti a festeggiare la giornata più spaventosa che ci sia”, una serie di eventi per i più piccoli. Dal 1 al 4 novembre sarà invece possibile visitare la mostra “Sguardi”. Quindici grandi immagini con i volti del David e della Pietà di Michelangelo, ma anche volti della Cappella Medicea, delle Grazie e della Maddalena del Canova, e alcuni ritratti di Adolfo Wildt. Al Museo di Storia Naturale della Maremma sempre di Grosseto mercoledì 31 ottobre dalle ore 16 alle 20 attività didattiche “Halloween al Museo” per i più piccini dove streghe e “rapaci” racconteranno particolari di questi fantastici predatori e dei loro incredibili viaggi da un continente all’altro.

Ci spostiamo a Massa Marittima dove mercoledì 31 ottobre dalle ore 15 si svolge la “Giornata Nazionale del Trekking Urbano” per scoprire le bellezze della città, dalla Cattedrale di San Cerbone fino alla Torre del Candeliere, e degustare, grazie alla collaborazione con Slow Food, i prodotti del suo territorio al Complesso Museale di San Pietro all’Orto dove è anche possibile visitare fino al 4 novembre la mostra “Ambrogio Lorenzetti in Maremma. Capolavori dei territori di Grosseto e Siena”.

A Santa Fiora sabato 3 novembre al Museo delle Miniere di Mercurio del Monte dalle ore 9.30 visita guidata “Percorso naturalistico ambientale alla scoperta delle bellezze di S.Fiora”. Nella zona del tufo a Sorano “Mini tour d’autunno tra Sorano, Vitozza e Sovana”. Si comincia giovedì 1 novembre alle 10.30 con la visita guidata a Vitozza – Parco archeologico Città del Tufo, a seguire alle ore 14 e 15 visita guidata alla Necropoli Etrusca di Sovana e alle 17 visita guidata al Borgo di Sorano. Venerdì 2 novembre ore 10:30 visita guidata al Borgo di Sovana e al Museo di San Mamiliano e nel pomeriggio alle 14 e alle ore 15 alla Necropoli Etrusca di Sovana. Visite guidate previste anche sabato e domenica. A Pitigliano visite guidate al Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi giovedì 1 novembre ore 15.30, venerdì 2, sabato 3 novembre alle ore 14.30. Infine a Vetulonia al Museo Isidoro Falchi ultimi giorni, chiude il 4 novembre, per visitare la mostra “L’antico Egitto Invita a Vetulonia”.