Mummie, streghe, giochi, musica, dolcetti e scherzetti: ecco Halloween all’Aurelia Antica

GROSSETO – Mummie, streghe, giochi, laboratori, musica, dolcetti e scherzetti. Giovedì 31 ottobre, Halloween, al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto sarà una giornata da paura: per l’intero pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, i più piccoli (e non solo) avranno di che divertirsi. E pure da spaventarsi un po’, nel più puro spirito della festa, ormai entrata a pieno titolo anche nelle tradizioni di casa nostra.

Il programma (tutte le attività sono gratuite) è davvero speciale: in occasione della festa delle streghe, in galleria si alterneranno divertenti laboratori a momenti di baby dance per scatenarsi a ritmo di musica. Fra le attività ci sarà anche il gioco del cappello stregato, mentre una mummia piuttosto vivace si aggirerà per i negozi della galleria.

Allo stesso tempo si ballerà con la “freeze dance”: il meccanismo del gioco è semplice e consiste nel restare immobili, praticamente “congelati”, nel momento in cui la musica verrà improvvisamente interrotta. Inoltre i bambini potranno sbizzarrirsi con il classico “trick or treat”, “dolcetto o scherzetto”: i più piccoli saranno accompagnati nei punti vendita a fare incetta di caramelle e dolciumi vari, al ritmo della celebre frase con la quale sono soliti presentarsi durante la notte più spaventosa dell’anno.

Appuntamento al centro commerciale Aurelia Antica nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre per vivere una giornata di Halloween divertente e spaventosa. Magari mascherati nel modo più “pauroso” possibile.