“Mummie e corpi imbalsamati”, ecco il laboratorio di preistoria

GROSSETO – “Mummie e corpi imbalsamati: storie di eterni sonni” in scena al Museo archeologico e d’arte della Maremma con il laboratorio di preistoria e antropologia dell’università di Siena.

Sabato 2 marzo, è infatti in programma un pomeriggio tutto dedicato a agli egizi, alle piramidi e alle mummie con attività ad hoc per i bambini e gli adulti, a cura di Stefano Ricci Cortili.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle feste del carnevale e prevede alle 16.30 una attività per i più piccoli (dai 7 ai 12 anni) cui è dedicato un laboratorio sul rito e la pratica dell’imbalsamazione al costo di 1 euro. Alle 18 è invece in calendario conferenza per gli adulti a ingresso gratuito.

Info: tel. 0564/488752-760; https://maam.comune.grosseto.it/.