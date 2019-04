“Multitalent, di che talento sei Factor?”: i talenti nascosti dei giovani sul palco dell’auditorium

ORBETELLO – Sabato 27 aprile la Compagnia dei MattAttori presenta all’auditorium Giovanni Paolo II°, alle 21.15, “Multitalent, di che talento sei Factor?”, lo spettacolo dei giovani che dal 2014 aderiscono al progetto di “artigianato teatrale” ideato dalla regista Irene Lizzulli.

«Il progetto è la Compagnia dei MAttAttori – spiega Lizzulli – nato nel 2014 da una mia idea di “artigianato teatrale” con i giovani, ovvero un percorso creativo che sia però “evolutivo” dentro ognuno dei ragazzi. Non “teatro puro ” quindi , bensì cammino di messa in discussione personale, costruzione e solo infine di restituzione spettacolare. Si tratta di un laboratorio teatrale rivolto agli adolescenti (dai 14 ai 20 anni), in cui prende forma ogni anno uno spettacolo nato da un tema lanciato dal gruppo: ognuno scrive in tema o un titolo a fine stagione su un foglietto che poi viene votato dal gruppo ed eletto tema dell’anno seguente. Si lavora, poi, per l’intero anno con improvvisazioni, studi e testi intorno al tema prescelto e viene infine realizzato lo spettacolo».

«Questo permette in pratica la creazione di un affiatamento, condivisione e crescita personale – sottolinea la regista – i temi affrontati dai MattAttori sono stati la differenza di genere fra uomo e donna, il linguaggio del corpo, le nuove tecnologie, il viaggio, la moda. Quest’anno, in pratica ridicolizziamo i talent, a favore della scoperta del proprio talento interiore. Chi ha detto che nell’era dei talent show, del fattore X, i talenti siano quelli che brillano sotto i riflettori nei format appariscenti, frivoli e basati sul confronto? Non esistono invece i veri, semplici talenti “dietro le quinte ” che raccontano invece veramente chi siamo e quale sia la nostra personale strada per il successo?».

I MattAttori si sono esibiti con successo nelle rassegne teatrali di Borgo Carige e Pitigliano e sono stati prescelti dai Lions di Orbetello per la raccolta fondi ospedale Meyer. Della compagnia hanno fatto parte due giovani del territorio che si stanno già facendo strada nel mondo del teatro, Giorgia Lunghi e Cristiano De Murtas.

Replica 18 maggio a Borgo Carige.

Ideazione, progetto e regia: Irene Lizzulli

Aiuto regia e testi: Giovanna Scotto di Fasano

Con Francesco Bellumori, Camilla Merli, Ludovica Muriani, Giada Mura, Cecilia Scola, Alessia Lionti, Pietro Simoni, Simone Fusá, Leonardo Feroci, Francesco Nulli, Valeria Tognoni, Marta Carotti, Martina Fanciulli

E la partecipazione straordinaria di Stefano Goracci