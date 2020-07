“Mozart è sempre Mozart” il concerto dell’Orchestra “Città di Grosseto” sarà trasmesso anche online

GROSSETO – L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” torna a esibirsi nel chiostro della Biblioteca Chelliana. L’appuntamento con un altro concerto del cartellone estivo dell’ensemble è per lunedì 13 luglio alle ore 21.15 con una serata dal tema “Mozart è sempre Mozart”: anche questo concerto è già sold-out ma tutti gli appassionati potranno godersi l’esibizione dei musicisti in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Orchestra. Ecco il programma.

Gli archi dell’orchestra, con il giovane violinista solista Ferdinando Trematore, saranno diretti da Massimo Merone: eseguiranno il “Divertimento per archi numero 1 in re maggiore K 136” di Mozart, il “Rondò in la maggiore per violino e orchestra d’archi D 438” di Schubert e – sempre di Mozart – la celebre “Serenata numero 13 in sol maggiore ‘Eine kleine Nachtmusik’ per orchestra d’archi K 525”.

Massimo Merone, direttore d’orchestra, direttore di coro e violinista, si è diplomato in violino al conservatorio “Cherubini” di Firenze e si è perfezionato alla Scuola di musica di Fiesole e all’Accademia musicale Chigiana di Siena. Dal 2000 ricopre il ruolo di primo dei secondi violini nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e ne è membro sin dalla fondazione. È docente di violino all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” e al liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto.

Ferdinando Trematore, classe 1994, ha iniziato lo studio del violino all’età di cinque anni con il padre. Ha partecipato a più di 20 concorsi nazionali e internazionali, come violino solista e musica da camera, classificandosi sempre nei primi premi assoluti. Nel 2010 ha conseguito il diploma al conservatorio “Giordano” di Foggia, con la votazione di dieci e lode, e si è perfezionato alla Zuyd University faculteit Conservatorium di Maastricht, in Olanda, dove nel maggio 2018 ha conseguito il Master of Music’s Degree con il massimo dei voti.