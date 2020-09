Mozart, Debussy, Moszkowski e Brahms: il pianoforte incanta con i grandi della musica

GROSSETO – Quattro mani femminili che volano sulla tastiera di un pianoforte interpretando Mozart, Debussy, Moszkowski e Brahms sulle ali della danza: questo il prossimo interessante appuntamento con la grande musica de “I Concerti del Granduca” e ospitato nella meravigliosa cornice delle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto sabato 19 settembre alle 21,15.

Dopo l’enorme successo registrato nel precedente concerto di apertura con il Trio Capriccio Musicale, l’Associazione Amici del Quartetto con la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini e la direzione delle Terme Marine e dell’Hotel Granduca fanno il bis, proponendo in tutto cinque concerti di musica classica (e non solo) che si concluderanno presso l’Hotel Granduca a Grosseto il prossimo 6 dicembre.

Diplomate a pieni voti rispettivamente presso i Conservatori di Napoli e di Salerno e con un palmares di una straordinaria attività concertistica in vari paesi del mondo presso le istituzioni musicali più prestigiose, le due pianiste campane Antonella De Vinco ed Helga Pisapia proporranno un piacevolissimo programma di pianoforte a quattro mani con un percorso musicale così di facile ascolto quanto di estremo interesse.

Dopo l’apertura “classica” del concerto con l’esecuzione della Sonata in Re maggiore K381 di Wolfgang Amadeus Mozart, l’itinerario musicale prenderà decisamente “il volo” sulle ali della danza, con l’esecuzione della “Petite Suite” di Claude Debussy seguita dalle Danze Spagnole opera 12 di Moszkowski. Le celeberrime “Danze Ungheresi” di Johannes Brahms chiuderanno poi lo spettacolo in un crescendo di ritmi ed emozioni sonore.

Anche in questa occasione, come già avvenuto nelle scorse serate estive degli Amici del Quartetto, il forte connubio fra l’eccellenza della musica e quella dei grandi vini del territorio si concretizzerà con una formula diversa dalle solite degustazioni ma ugualmente simpatica e accattivante: prima del concerto infatti, l’Associazione “Rosae Maris” e alcuni produttori presenteranno tre fra i migliori vini del nostro territorio i quali poi al termine dello spettacolo verranno estratti a sorte per il pubblico presente, per una successiva degustazione a casa.

Visto il contingentamento degli ingressi in ottemperanza al decreto ministeriale legato al Covid-19, i posti sono già in esaurimento e gli organizzatori invitano sin d’ora a prenotare per i prossimi concerti, che sono tutti ad ingresso gratuito, contattando direttamente l’Associazione Amici del Quartetto sia telefonicamente (tel. 333.9905662 -anche sms o WhatsApp) o per email (amiquart@gmail.com).