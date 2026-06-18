ORBETELLO – Sabato 20 giugno 2026, alle 20, presso il centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi Wwf Laguna di Orbetello, si terrà un evento dal titolo “Mostri nel cosmo. L’universo delle galassie anomale” a cura del dottor Stefano Schirinzi, astrofisico, presidente del centro studi astronomici Antares di Trieste.

La serata continuerà nel prato antistante il Casale della Giannella, con l’osservazione guidata della volta celeste mediante l’uso di un telescopio professionale collegato a un computer e a un proiettore che mostreranno le immagini su un grande schermo.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà presso il Casale della Giannella, Orbetello (GR), strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

Per informazioni: 388 423 1098 – [email protected]