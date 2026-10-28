MASSA MARITTIMA – Torna la grande festa di Halloween, sabato 31 ottobre, nel centro storico di Massa Marittima, dalle ore 17 alle 24, con spettacoli itineranti, musica live, iniziative per grandi e bambini. E a mezzanotte in piazza Garibaldi, come ogni anno, brucerà il rogo delle paure.

Quattro percorsi della paura consentiranno di immergersi completamente in scenari horror, dove lasciarsi sorprendere da atmosfere inquietanti, personaggi misteriosi e terrificanti avventure: “Uxoria” in piazza Cavour a cura della Proloco; “Horror Hospital” a Vicolo Porte, ingresso vicolo Massaini, a cura dell’associazione “La Casina di Babbo Natale”; “La baia dei dannati” all’ex Cinema Garibaldi a cura dell’associazione “Le Brutte persone”; “Catacomb” in via Moncini, a cura del Comitato Festeggiamenti San Bernardino.

Ad animare la festa la musica con Marco Max Dj in piazza Garibaldi e Andrea Tee DJ in piazza Cavour e gli spettacoli itineranti di “Mantica” e “LIU.BO Lucera aps”. Per i più piccoli truccabimbi nell’atrio del Comune con “The sisters’ smile” e Halloween per bambini organizzato dalla biblioteca comunale Gaetano Badii nel Palazzo dell’Abbondanza.

La manifestazione è promossa dalle associazioni locali: Pro loco di Massa Marittima, Le Brutte Persone, La Casina di Babbo Natale, Comitato Festeggiamenti San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima.

“È un evento che sta crescendo negli anni grazie al lavoro delle nostre associazioni e dei volontari. – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – La bellezza del centro storico di Massa Marittima, la creatività nelle ambientazioni, la fantasia delle persone che partecipano con travestimenti particolarissimi in cui sono curati i minimi dettagli, rendono questa festa unica. Chi partecipa viene conquistato da questa energia collettiva, fatta di entusiasmo e voglia di divertirsi insieme”.