Mostre, incontri e assaggi di cibi antichi per la settimana degli archivi ecclesiatici

PITIGLIANO – Anche la Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello parteciperà alla settimana nazionale “Aperti al Mab, musei, archivi e biblioteche ecclesiastiche” promossa dalla Cei, che si svolgerà dal 3 al 9 giugno 2019. La Diocesi maremmana ha organizzato due giornate, il 5 e il 6 giugno, dove si susseguiranno numerosi incontri culturali.

Il 5 giugno alle 16, nel Museo di Palazzo Orsini di Pitigliano sarà inaugurata la mostra “I volti di Niccolò III e i conti Orsini di Pitigliano”, che rimarrà esposta fino al 6 gennaio 2020, e presentata dal curatore Fabio Torchio. Nell’occasione sarà anche presente e interverrà il direttore dell’Ufficio nazionale beni culturali e edilizia di culto della Cei, Don Valerio Pennasso.

Alle 18, sempre nel Palazzo Orsini, sala Ildebrando, si svolgerà il Convegno diocesano. Sarà ospite l’amministratore apostolico del patriarcato latino di Gerusalemme Monsignor Pierbattista Pizzaballa, che dialogherà con i presenti.

La serata sarà si concluderà con l’assaggio di alcuni prodotti e cibi antichi, recuperati e coltivati dalla Cooperativa Terra Futura di Castell’Azzara e un momento di musica quattro-cinquecentesca offerta da I Madrigalisti di Magliano in Toscana, diretti da Walter Marzilli.

Il 6 giugno alle 10 sarà la volta di una tavola rotonda, dedicata al dialogo culturale dal titolo “Il Patrimonio Culturale ponte tra i popoli. Storia, cultura e tradizioni come strumenti privilegiati di dialogo e amicizia nel Mediterraneo”. Presenzieranno il presidente della Conferenza episcopale italiana il cardinale Gualtiero Bassetti, l’arcivescovo amministratore apostolico di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, il ministro plenipotenziario Enrico Granara del Ministero degli Affari esteri, rappresentanti del Ministero per i Beni e le attività culturali, nonché il ministro consigliere Ariel Barcovich dell’Ambasciata di Israele in Italia affari pubblici e politici.

La giornata prevede tre interessanti relazioni, offerte da Cecilia Luschi dell’Università di Firenze, da Yuval Baruch dell’Israel antiquities authority, da Angelo Biondi, storico e collaboratore dell’Archivio diocesano. La giornata avrà anche il patrocinio della Rete italiana per il dialogo Euro-Mediterraneo (Rete italiana della europea Anna Lindh Foundation) di cui la Diocesi fa parte, e la partecipazione del segretario generale Enrico Molinaro.

Al termine dell’incontro, presso la sinagoga di Pitigliano, sarà inaugurata un’altra interessante mostra di arte contemporanea dal titolo “Volti e Memoria” degli artisti Thomas Lange e Mutsuo Hirano.