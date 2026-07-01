CAPALBIO – Dopo il successo del concerto di Irene Grandi al Teatro del Leccio, prosegue la stagione culturale capalbiese. Sabato 4 luglio, alle 19, alla Galleria “Il Frantoio” sarà inaugurato “Orizzonti”, il progetto espositivo promosso dall’associazione Il Frantoio, patrocinato dal Comune di Capalbio e da Fondazione Capalbio e curato da Davide Sarchioni.

Il progetto riunisce le mostre personali di Marco Ferri “Dal canto suo” e di Pierluigi Isola “Meridiano del silenzio”, mettendo in dialogo due ricerche distinte che, pur sviluppandosi attraverso linguaggi e sensibilità differenti, condividono una comune riflessione sulla pittura e sul tempo, sulla memoria e l’esperienza dello sguardo, oltre che un’affinità biografica con la Maremma, la sua storia e i suoi paesaggi. Le opere di Marco Ferri e Pierluigi Isola delineano due differenti modalità di abitare lo sguardo e di interrogare il rapporto tra uomo e mondo, tra esperienza e rappresentazione, tra realtà e trasfigurazione, tra tempo naturale e tempo interiore. Due orizzonti distinti che procedono lungo traiettorie poetiche autonome, ma complementari: quella stratificata, materica e processuale di Marco Ferri e quella luministica, analitica e profondamente osservativa di Pierluigi Isola.

“Dal canto suo” di Marco Ferri, presenta diversi nuclei di opere che approfondiscono la natura processuale del suo lavoro e la costante oscillazione tra pittura e scultura. Il titolo allude a una dimensione intima e originaria del fare artistico, un richiamo al “canto” come origine dell’ispirazione, della poesia e dell’immagine da cui prende avvio una riflessione sulla pittura intesa come pratica di conoscenza.

“Meridiano del silenzio” riunisce una selezione di dipinti su tela e su carta di Pierluigi Isola che documentano alcuni degli esiti più significativi della sua ricerca, includendo anche opere recentemente presentate nella grande mostra “In Umbra et Luce”, ospitata al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Nel titolo, il meridiano è insieme una coordinata geografica e una misura della luce, una linea invisibile che orienta lo spazio e scandisce il tempo attraverso il movimento del sole. Il silenzio è invece la condizione della contemplazione, quella sospensione dello sguardo che permette al paesaggio di rivelarsi oltre la sua semplice apparenza.

Il progetto espositivo sarà visitabile fino al 23 agosto, tutti i giorni dalle 19 alle 22.30 (o su appuntamento). Il martedì la Galleria “Il Frantoio” resterà chiusa. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3357504436 o scrivere all’indirizzo [email protected].

Domenica 5 luglio “Karaokando. Canta tu!”

Domenica 5 luglio, alle ore 21.15, a Capalbio Scalo ci sarà “Karaokando. Canta tu!”, l’evento promosso dal gruppo parrocchiale #capalbiogiovani e dalle Donne della Casetta. In piazza Aldo Moro ci saranno musica, l’angolo per bambini con giochi e intrattenimento, il mercatino e l’apepizza di Armando. Per l’occasione, in piazza Aldo Moro saranno vigenti i seguenti provvedimenti di disciplina della circolazione: dalle ore 18 di domenica 5 luglio e fino alla mezzanotte (e comunque fino al termine della manifestazione), è vietata la sosta a tutti i veicoli; dalle ore 19.30 di domenica 5 luglio e fino alla mezzanotte (e comunque fino al termine della manifestazione), in piazza è vietata la circolazione a tutti i veicoli.

Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli a servizio dell’approntamento delle strutture tecniche necessarie all’evento, quelli a servizio del trasporto pubblico locale in occasione della fermata e quelli del servizio di soccorso medico, antincendio e delle forze dell’ordine.

Ricordiamo che da lunedì 6 a domenica 12 luglio si terrà la Sagra del pesce al circolo “La Torbiera” alla Torba.

Il programma completo della stagione culturale è disponibile sul sito www.fondazionecapalbio.it.