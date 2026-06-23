ALBERESE – “Un’altra Maremma” è il titolo della mostra che inaugura lo spazio espositivo dell’ex Frantoio, al Centro visite del Parco della Maremma ad Alberese, e che sarà aperta venerdì 26 giugno alle 18.30.

La mostra propone uno sguardo trasversale sulla Maremma, sia sotto il profilo cronologico sia sotto quello interpretativo, mettendo a dialogo gli scatti di Michele Nastasi e alcune fotografie dei fratelli Gori, tratte dalla mostra realizzata dall’Archivio Foto Gori nell’estate del 2025 per celebrare i 50 anni del Parco della Maremma. Le immagini raccontano il territorio offrendo uno spaccato della vita della comunità negli anni che precedono la costituzione dell’Ente Parco.

“Questa mostra, che siamo molto lieti di accogliere nello spazio dell’ex Frantoio e che desideriamo contribuisca a valorizzare questo luogo come spazio espositivo – dice il presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci – presenta il nostro territorio non solo come deposito di belle vedute e paesaggi bucolici, ma come un territorio artificiale e controverso, fatto di canali, strade, poderi e quartieri urbani. Un’esposizione in cui fotografie contemporanee e fotografie storiche dialogano tra loro e creano percorsi di senso anche grazie alla loro collocazione: il percorso espositivo si snoda infatti tra i macchinari storici dell’ex frantoio, recentemente riallestito”.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni per tutto il periodo estivo, dalle 8.30 alle 15, con ingresso gratuito.

Michele Nastasi è un fotografo che conduce ricerche sull’architettura e sul paesaggio; le sue fotografie sono esposte e pubblicate in ambito internazionale.

L’Archivio Foto Gori è l’associazione di promozione sociale composta dagli eredi dei fratelli Gori e gestisce il ricco patrimonio fotografico che costituisce l’Archivio Fotografico Fratelli Gori di Grosseto, frutto dell’attività della famiglia dagli anni Venti del Novecento fino al 1999, anno di cessazione dell’attività commerciale.

In occasione dell’inaugurazione di venerdì 26 giugno si terrà una visita guidata alla mostra, seguita da un dialogo tra Giovanni Gori, presidente dell’Archivio Foto Gori, e Michele Nastasi, moderato dal presidente del Parco della Maremma, Simone Rusci.

Prosegue intanto la programmazione estiva di “Parco aperto”, la rassegna che propone eventi e occasioni di incontro negli spazi dell’area protetta. Domenica 28 giugno è in programma una tappa del tour di Sergio Cammariere (ore 18.45, itinerario A6; biglietti in vendita sui portali TicketOne www.ticketone.it e www.18tickets.it al costo di 22 euro, più diritti di prevendita).

Molti altri eventi sono in programma nei mesi di luglio, agosto e settembre e sono consultabili sul sito del Parco, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sulle modalità di visita estiva: www.parco-maremma.it