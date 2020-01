GROSSETO – Lunedì 20 Gennaio alle ore 17.00 nella sala conferenze del Polo culturale Clarisse Arte in via Vinzaglio 27, si terrà la conferenza “Un pozzo di informazioni dal Duomo: ceramiche, legni e malte ci parlano delle loro origini e del loro utilizzo” a cura di Pasquino Pallecchi (SABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato) e Gianna Giachi (Museo e Istituto fiorentino di protostoria “P. Graziosi”).

L’ingresso è gratuito.