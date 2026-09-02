GROSSETO – Torna a Grosseto l’appuntamento con il cavallo maremmano. Il 12 e 13 settembre il Centro ippico militare del reggimento “Savoia Cavalleria” (3°), in via Castiglionese 201, ospita la 46esima Mostra Nazionale dei soggetti iscritti al Libro genealogico del cavallo di razza maremmana, organizzata dall’Associazione nazionale allevatori cavallo di razza maremmana (Anam). L’evento rappresenta anche la seconda tappa del Campionato nazionale di morfologia Anam.

La manifestazione si svolge grazie alla collaborazione del reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) e della Co.Loc. Toscana, la Commissione locale toscana dell’Associazione nazionale Arma di cavalleria, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città di Grosseto e della Camera di commercio Maremma e Tirreno.

Il programma

L’arrivo e la sistemazione dei cavalli sono previsti già da venerdì 11 settembre, dalle 11 alle 18. Sabato 12 settembre, alle 10, prenderanno il via i lavori della giuria per le prove morfologiche della 46esima Mostra Nazionale del cavallo maremmano. Dalle 15.30 alle 18 spazio a giochi a cavallo, dimostrazioni e spettacoli equestri, mentre alle 17 è in programma l’incontro con gli allevatori.

Domenica 13 settembre la giornata si apre dalle 10.30 alle 12.30 con giochi a cavallo, dimostrazioni e spettacoli equestri. Alle 14.30 la premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria della Mostra Nazionale, seguita, dalle 15.30 alle 17, da nuovi giochi a cavallo, dimostrazioni e spettacoli equestri.

Ristoro, artigianato e battesimo della sella

Durante la manifestazione sarà disponibile il servizio di ristoro e saranno presenti espositori di prodotti di artigianato. Per i più piccoli, inoltre, ci saranno i pony per il battesimo della sella.

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