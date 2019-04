Mostra mercato dei sapori e delle tradizioni a Santa Rita con il convegno internazionale sull’agro-biodiversità

BORGO SANTA RITA – Al via la prima mostra dei sapori e delle tradizioni a Santa Rita, nel comune di Cinigiano, sabato 13 e domenica 14 aprile. Una mostra mercato realizzata con la partecipazione di artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con tantissime iniziative collaterali: dal convegno sull’agrobiodiversità, agli spettacoli equestri e d’intrattenimento, fino allo street food. Parteciperanno anche i produttori locali per la valorizzazione dei prodotti tipici di qualità a chilometro zero. La manifestazione è promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Volo Magico. Sarà prima di tutto una festa della ruralità a sostegno e tutela delle tradizioni e del paesaggio agricolo che sono parte integrante dell’identità culturale di Cinigiano.

La manifestazione apre il 13 aprile alle 9 e 30 con il convegno “Agrobiodiversità in Maremma, esperienze ed opportunità”, promosso in collaborazione con Certema, che si svolgerà nei locali del Polo Tecnologico.

Gli stand apriranno a partire dalle ore 10. Dalle 10 alle 12 è prevista anche la visita guidata alla cantina e al vigneto storico dell’azienda agricola Salustri. Alle 11 laboratorio didattico con ATO6 Sei Toscana. Alle 11 e 30 giocolerie palloncini, artisti di strada. Alle 12 e 30 inaugurazione della mostra mercato con i bambini delle scuole. Alle 12 e 35 spettacolo equestre Cavalli Frisoni Astor Team. Alle 15 baby dance, dalle 15 alle 17 visita guidata all’allevamento di alpaca a Cinigiano. Alle 15 e 30 artisti di strada. Alle 16 e 30 partenza per la visita guidata al Castello e alle cantine Banfi e Museo del vetro. Alle 17 e 30 esibizione della corale La Monticellese; Alle 18 e 30 spettacolo equestre cavalli frisoni Astor Team. Alle 20 e 30 spettacolo musicale e alle 23 chiusura degli stand. Saranno presenti per tutta la giornata gli amici del santuario di Val di Prata; la Misericordia di Cinigiano e Monticello Amiata e il laboratorio di Carta Phesta con la pro loco di Cinigiano.

La mostra mercato prosegue domenica 14 aprile: alle 10 apertura degli stand, alle 10 visita guidata alla cantina e al vigneto storico dell’azienda agricola Salustri. Alle 11 giochiamo con i palloncini; alle 11 e 30 con la Misericordia laboratorio didattico per bambini (Soccorritore per un giorno). Alle 12 e 15 spettacolo equestre con i cavalli frisoni Astor Team. Alle 15 visita guidata all’allevamento di alpaca di Cinigiano. Alle 15 esibizione del corpo Filarmonico Ruggero Francisci di Cinigiano. Alle 16 I rullanti dell’Ardenghesche gruppo tamburini Civitella Paganico. Alle 16 e 30 visita guidata al castello e alle cantine Banfi e al museo del vetro. Alle 16 e 40 artisti di strada, alle 17 baby dance; alle 18 spettacolo equestre con i cavalli frisoni Astor Team. Saranno presenti inoltre per tutta la giornata la Misericordia di Cinigiano, il laboratorio di Carta Phesta con la pro loco di Cinigiano.

IL CONVEGNO

Il convegno aprirà alle 9 e 30 con i saluti istituzionali: intervengono il presidente del Certema; il sindaco di Cinigiano; il presidente dell’ordine dei dottori agronomi e forestali di Grosseto; il presidente della Provincia di Grosseto; il presidente della Provincia di Siena.

Alle ore 9 e 45 iniziano i lavori con Fabio Fabbri, responsabile del settore “Gestione della Programmazione” Regione Toscana.

Alle ore 10 interviene Lorenzo Moncini del Centro Ricerche CRISBA, Istituto “Leopoldo II di Lorena” sulla “Valorizzazione delle produzioni cerealicole aziendali tramite la conservazione eco- sostenibile in atmosfera controllata di azoto”.

Alle 10 e 20 Franz Turchi Agricola Sorrentina racconta le “Esperienze Aziende Bio” .

Alle 10 e 40 Simona Maccherini del Dipartimento di Scienze della Vita, dell’Università di Siena tratterà il tema “Valorizzazione degli habit naturali” .

Alle 11 “Apicoltura e impollinazione: salvaguardare la biodiversità con nuove prospettive produttive” a cura di Antonio Felicioli del dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa.

Alle 11 e 20 “Agresto: un condimento ritrovato” , intervento di Annita Toffanin DiSAAA-a, Università di Pisa.

Alle 11 e 40 “Agro biodiversità animale e formaggi innovativi” con Giuseppe Conte DiSAAA-a, Università di Pisa.

Alle 12 “Progetto Filami: la filiera del latte d’asina Amiatina. Valorizzazione, innovazione tecnologica sostenibile e conservazione della biodiversità” con Patrizio Biagini, direttore del Complesso Agricolo Forestale Regionale e Carlo Bibbiani del dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Pisa.

Alle 12 e 20 “Agricoltura circolare: da pianta nativa a scarto dell’agroindustria” con Annalisa Romani DiSIA, dell’Università Firenze.

Dalle 12 e 40 “La valorizzazione dell’agro-biodiversità in Toscana. Quali strategie?” con Silvia Scaramuzzi, e Sara Gabellini di DAGRI – Università di Firenze.

Alle 13 “Agrobioversità toscana: una opportunità per l’agricoltura” con Marco Locatelli Responsabile Settore Gestioni Agricole Terre Regionali Toscane

Alle 13 e 20 chiusura dei lavori con Roberto Scalacci, direttore “Agricoltura e Sviluppo Rurale” della Regione Toscana

Contatti: tel: 0564 385822 – mail: info@laboratoriotecnologicogrosseto.it