PRINCIPINA MARE – Un viaggio in Etiopia a pochi passi dal mare. Nella sede della Società naturalistica speleologica maremmana, in via Pesce Luna 5, apre la Mostra etnografica: ogni mercoledì e venerdì sera, dalle 21 alle 24, sarà possibile osservare i numerosi oggetti raccolti durante le spedizioni condotte in Etiopia dall’associazione.

Gli oggetti in mostra

La raccolta spazia dalle ceramiche di varie forme, a seconda del loro utilizzo, agli oggetti in legno come sgabelli, vassoi e poggiatesta, fino ai piattelli labiali e a molto altro. Un patrimonio che racconta la cultura materiale delle popolazioni incontrate nel corso degli anni.

Ventotto spedizioni dal 1994

A partire dal 1994 le visite in Etiopia sono ormai giunte a quota 28, con numerosi progetti sia archeologici sia umanitari. I primi sono stati accolti dal ministero degli Affari esteri nell’ambito della promozione e cooperazione culturale; i secondi, di cooperazione internazionale, sono stati sostenuti dalla Regione Toscana.

I documentari sulla Maremma

Nella sala conferenze saranno inoltre proiettati film documentari prodotti dall’associazione, dedicati sia all’Etiopia sia alle numerose ricerche archeologiche svolte in Maremma. Tra queste, la scoperta di elefanti appena fuori Grosseto, i misteriosi murali di Monteleoni e i sotterranei del duomo di Grosseto.

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