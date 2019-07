Mostra di acquerelli e proiezioni: apre il Saturnia Film Festival

SATURNIA – Da Gina Lollobrigida a Claudio Santamaria, da Tom Selleck a Mahmood, da Alberto Angela a Mina, da Isabella Rossellini fino ai personaggi del Trono di Spade: sono questi i protagonisti delle pitture in acquarello della mostra dal titolo “Volti del cinema”, interpretate dell’architetto maremmano Paolo Maccari, in programma giovedì 1 agosto a Manciano, come evento speciale della 2/a giornata del Saturnia Film Festival. L’inaugurazione si terrà alle ore 19 alla Filanda (Via Marsala, 8) alla presenza dell’autore e degli organizzatori del festival (ingresso libero).

Con le proiezioni si partirà si partirà alle 21,30, in piazza della Rampa a Manciano con due eventi speciali: le proiezioni dei cortometraggi dei laboratori di cinema realizzati con gli allievi dell’Istituto Comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano e quella de “Il ragazzo che smise di respirare” dei registi Daniele Lince e Elena Beatrice, la curiosa storia di Max, un bambino di 11 anni, che ossessionato dall’inquinamento atmosferico, decide di smettere di respirare, organizzata con il Clorofilla Film Festival.

Per il concorso in programma “Mazeppa” di Jonathan Lago Lago, sulla storia di un talentuoso quanto insicuro giovane pianista; “Fino alla fine” di Giovanni Dota sulle vicende di un killer dei clan Caputo e “Mercurio” corto di animazione di Michele Bernardi, inno alla libertà contro l’oppressione fascista. E poi il corto-documentario dal titolo “Nieoczekiwane – Unexpected” di Mateusz Buław e infine “Rag girl” di Roberto Montalbo, dove il protagonista Mauro crede che la sua vita insieme a Carmen sia in pericolo quando scopre che casa sua è allagata e deve chiamare un idraulico.

I cortometraggi competono per il miglior film giudicati da una giuria d’eccezione composta da Paolo Orlando di Medusa Film, Jacopo Quadri (montatore cinematografico), Manuela Rima di Rai Cinema, i produttori Alessandro Amato, Luca Marino, Luigi Chimienti e gli attori Sabrina Paravicini e Raffaele Buranelli. La manifestazione è ideata da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi cinematografici), con la direzione artistica del regista Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello 2018 con il corto Bismillah. La rassegna, che nasce per creare un contatto tra il cinema e il territorio, ha l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i giovani autori.

I luoghi del festival: Piazza della Rampa di Manciano, Piazza del Castello di Montemerano, Parco Piscine Terme di Saturnia, Rocchette di Fazio (Semproniano) e Saturnia, Cantina dei Vignaioli del Morellino (Scansano).