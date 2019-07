Mostra d’arte a Vetulonia: «Eravamo un’associazione grossetana. Oggi esponiamo insieme le nostre opere»

VETULONIA – Dal 27 luglio al 12 agosto, alla casa del popolo di Vetulonia in via Garibaldi, con il Patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia, in esposizione una collettiva dei seguenti artisti: Giancarlo Renzetti, Cristina Mambrini, Stefania Lenzi, Graziano Papini, Fabrizio Bambagioni, Loreno Martellini, Sandro Poggetti, Sabrina Cultrera.

“Nei primi anni ’90, a Grosseto, alcuni giovani artisti dettero vita all’associazione culturale “Arte Etruria oggi” – racconta Cristina Mambrini, una delle artiste che esporrà a Vetulonia -. Questa associazione portò molti artisti provenienti da tutta Italia nella nostra città grazie alla formula dello scambio. Ci furono scambi con Napoli, Firenze, Pisa, Venezia e molti altri luoghi artistici. L’ associazione fu sospesa negli anni 2000, ma molti dei loro associati, legati da profonda amicizia, sono rimasti in contatto. E quelli dell’ultimo periodo di vita di quella associazione hanno deciso di ritrovarsi in questa mostra alla Casa del popolo di Vetulonia”.

La mostra sarà inaugurata il giorno 27 luglio alle 18 e sarà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 23.