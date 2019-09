“Mostra antologica” dello scansanese Piero Sabatini: le sue opere tra sogno e realtà

GROSSETO – Inaugura lunedì 9 novembre, alle 18 alla galleria “Il Quadrivio” in viale Sonnino a Grosseto, la “Mostra antologica” dello scansanese Piero Sabatini.

Piero Sabatini è nato a Scansano. Nel 1966-68 frequenta la scuola di Rue La Grande a Parigi.

Inizia a lavorare come grafico a Roma e successivamente a Milano con Rizzoli e Mondadori.

Agli inizi degli anni ’70 inizia a dedicarsi alla pittura. Approfondisce la conoscenza dei movimenti europei come il Secessionismo e di Klimt in particolare. Espone a Milano, a Roma, a Firenze ed in tante altre località toscane.

“A chi osserva le mie opere – racconta il pittore -, offro i miei sogni, il divagare delle mie idee, le mie fantasie, la ricerca minuziosa del dettaglio. Offro una idealizzazione spirituale e morale al di sopra della quotidianità alla ricerca della bellezza, nella trasfigurazione onirica della natura e dell’uomo. E’ nell’animo che dobbiamo curare ed arricchire il dono di un momento che induca, nell’avvicinarsi alla pittura, una visione positiva della vita”.

La mostra sarà visibile dal 9 al 22 settembre con orario 17-20