“Moro: la verità non detta” all’archivio di Stato la presentazione del libro

GROSSETO – Presentazione del libro “Moro. Il caso non è chiuso. La verità non detta” di Maria Antonietta Calabrò e Giuseppe Fioroni, presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Grosseto in piazza Socci il 9 febbraio alle 17.

Il volume è stato scritto a quattro mani dalla nota giornalista di Repubblica e dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l’omicidio di Aldo Moro costituita nella XVII Legislatura, Giuseppe Fioroni, con lo scopo di divulgare in maniera piana e scorrevole le importanti risultanze scaturite. La conferenza sarà strutturata su una serie di interventi dei seguenti soggetti, moderati dal giornalista della Nazione Luca Mantiglioni:

• Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto porterà il saluto della città;

• Angelo Allegrini, direttore AS-GR, già consulente Commissione di inchiesta – si occuperà delle tematiche archivistiche legate alle indagini della Commissione e alla presentazione della figura di Aldo Moro;

• Giovanni Tombari, presidente Fondazione Grosseto Cultura – parlerà del risvolto culturale evento e dei collegamenti con la realtà locale;

• Massimiliano Siddi, sostituto procuratore della Repubblica, già consulente Commissione di inchiesta – affronterà il tema delle piste investigative internazionali di cui si è occupato;

• All’on. Giuseppe Fioroni spetterà il compito di illustrare le conclusioni a cui è giunta la Commissione da lui presieduta.