MONTEROTONDO MARITTIMO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel cuore delle Colline Metallifere. Dal 26 al 28 giugno 2025 Monterotondo Marittimo ospiterà la 54ª edizione della Sagra del Tortello, una manifestazione che celebra una delle specialità più amate della tradizione gastronomica toscana e che ogni anno richiama residenti, visitatori e appassionati della buona cucina.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Monterotondo Marittimo, si svolgerà presso la Pista dei Castagni, in viale Guido Rossa, trasformando l’area in un grande spazio dedicato alla convivialità, al gusto e al divertimento.

Il protagonista è il tortello maremmano

Come suggerisce il nome stesso della manifestazione, il grande protagonista sarà il tortello maremmano, simbolo della cucina locale e piatto capace di raccontare la storia e le tradizioni del territorio. Durante le tre serate i partecipanti avranno l’opportunità di gustare questa specialità preparata secondo la tradizione, insieme ad altre proposte gastronomiche.

La locandina annuncia infatti la presenza di brace, trippa e altre specialità, offrendo così un menù ricco e pensato per soddisfare i gusti di un pubblico ampio, dagli amanti dei primi piatti della tradizione a chi preferisce le pietanze alla griglia.

Tre giorni di festa nel centro della Maremma

La Sagra del Tortello rappresenta da oltre mezzo secolo un momento importante per la comunità di Monterotondo Marittimo. Giunta alla sua 54ª edizione, la manifestazione conferma il proprio ruolo di appuntamento storico del calendario estivo locale, capace di unire promozione del territorio, valorizzazione delle tradizioni culinarie e occasioni di incontro tra cittadini e visitatori.

L’iniziativa offre infatti l’opportunità di trascorrere una serata all’insegna della buona tavola e della socialità, in un contesto che mette al centro le eccellenze enogastronomiche maremmane e il lavoro dei volontari che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell’evento.

Informazioni utili

La 54ª Sagra del Tortello si svolgerà nelle giornate di giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025 alla Pista dei Castagni di Monterotondo Marittimo, in viale Guido Rossa.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 392 8511510.

Tre serate dedicate ai sapori autentici della Maremma, tra tortelli, specialità della tradizione e l’atmosfera festosa che da oltre cinquant’anni accompagna uno degli eventi più rappresentativi dell’estate monterotondina.