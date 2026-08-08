MONTEMERANO – Lunedì 10 agosto Montemerano celebra la notte di San Lorenzo con “Il Borgo dei desideri”, l’iniziativa nazionale promossa dall’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, giunta alla sesta edizione. Una serata dedicata alle stelle, ai desideri e alla partecipazione, che coinvolgerà il centro storico di uno dei borghi più suggestivi del territorio comunale di Manciano.

A partire dalle ore 21 Montemerano diventerà un vero e proprio “luogo dei desideri”, invitando cittadini e visitatori a vivere il borgo in un’atmosfera speciale e a rispondere alla domanda scelta quest’anno come filo conduttore della manifestazione: “Se questa notte le stelle potessero ascoltarti, cosa chiederesti?”.

Al centro della serata ci sarà il “Concorso dei desideri”: tutti potranno scrivere il proprio desiderio e affidarlo al borgo. Tra quelli raccolti ne sarà successivamente selezionato uno che rappresenterà Montemerano nel concorso nazionale promosso da “I Borghi più belli d’Italia”. I desideri vincitori a livello nazionale saranno premiati con un weekend per due persone in uno dei Borghi più belli d’Italia.

Spazio anche ai più piccoli e alle famiglie con “Leggende sotto le stelle”: Ombre Dolci racconterà le leggende del cielo estivo attraverso il teatrino delle ombre, accompagnato da un laboratorio e da piccole attività ispirate alle stelle. A completare l’atmosfera saranno i “Sapori stellari”, con drink, dolci e proposte a tema realizzate in collaborazione con i locali del centro storico.

“Il Borgo dei desideri” coinvolge ogni anno i comuni aderenti alla rete dei Borghi più belli d’Italia con l’obiettivo di trasformare la notte di San Lorenzo in un momento da vivere nei centri storici, tra luci soffuse, stelle e desideri da affidare simbolicamente al futuro. Per Montemerano sarà un’occasione per unire la suggestione di una delle notti più attese dell’estate alla bellezza del borgo e alla voglia di immaginare insieme ciò che verrà.