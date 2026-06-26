MONTEMERANO – «Mariano ha portato i burattini anche dove il teatro di solito non arriva: negli ospedali psichiatrici, nelle carceri, nei centri diurni, nei laboratori per persone con disabilità. In quei luoghi il teatro di figura diventava strumento di mediazione, di riabilitazione, di umanità condivisa. Restituiva parola e dignità a chi parola e dignità aveva negata. Così, nella sua visione, il burattinaio non è più solo artista, ma anche un educatore, o meglio un facilitatore, un costruttore di senso». Con queste parole Alfonso Cipolla, presidente di Unima Italia, ricorda Mariano Dolci, scomparso il 3 novembre del 2025 ma lasciando un pezzo importante della sua opera e del suo percorso in eredità alla bella comunità di Montemerano (Manciano).

È grazie a questa eredità che prende vita il museo-laboratorio Mariano Dolci, che inaugurerà sabato 27 giugno alle ore 18.30 in piazza Canzanelli, a Montemerano, nei locali che Banca Tema ha concesso all’associazione Ombre Dolci grazie al sostegno e all’intervento del Ccn di Montemerano. Contemporaneamente, con una cerimonia pubblica, il Comune di Manciano conferirà all’artista la cittadinanza onoraria, che verrà ritirata dai familiari: la moglie Mariangela Vigotti, la figlia Luisa Stella e la nipotina Irma.

Mariano Dolci è stato socio fondatore della sezione italiana dell’Unima (Union internationale de la marionnette, ovvero l’Associazione internazionale dei burattinai e marionettisti), che è stata la prima associazione teatrale ad essere riconosciuta e associata all’Unesco circa un secolo fa. A lui viene dedicata la quarta edizione del Simposio di Unima Italia: un appuntamento tra artisti che quest’anno trasforma l’intero borgo in un laboratorio diffuso tra vicoli, piazze e spazi aperti.

Ufficialmente inaugurato giovedì 25 giugno in piazza del Castello con lo spettacolo “Celeste”, scritto da Mariano Dolci con Alessandro Libertini che lo ha presentato, il Simposio riempirà di eventi il fine settimana, tra spettacoli, concerti, presentazioni, film e artisti in movimento.

Il museo sarà visitabile a orario continuato e ospiterà anche la mostra di antichi teatrini giocattolo a cura dell’Istituto per i beni marionettistici e il Teatro popolare, mentre su corso Italia sarà visibile la mostra dedicata a Luisa Di Gaetano, grandissima amica di Dolci che con lui ha condiviso gran parte del percorso artistico come marionettista dopo essere stata fotografa di scena sul set di Leone, Pasolini e Bertolucci.

Sul finire degli anni Settanta del secolo scorso, Mariano – il cui nonno era Francesco Saverio Nitti, già presidente del Consiglio e più volte ministro – arrivò in Maremma con gli amici intellettuali dell’epoca, tra cui Luisa Di Gaetano, protagonisti di una corrente artistica rinnovata, che interpretava il movimento culturale come un bene popolare da condividere con la comunità. Montemerano attrasse profondamente Dolci, che lo elesse a luogo del cuore e delle sue sperimentazioni artistiche, trovando negli abitanti del borgo una famiglia allargata che apprezzava il suo teatro di figura facendone un pezzo importante della propria storia. Quella che ha portato oggi alla nascita dell’associazione Ombre Dolci, che mette in scena proprio il teatro delle ombre dando vita alle storie e alle leggende locali che piano piano riemergono.

Alessandra Amicarelli, consigliera Unima Italia con delega a consigliera internazionale, che con Eraste Mandera – presidente di Unima Burundi – ha partecipato ai lavori di allestimento del museo-laboratorio, attraversa i luoghi che Dolci «ha amato e abitato» sentendo che la mission di questo Simposio è di «rimetterci sui suoi passi, esplorando come il Teatro di Figura possa ancora oggi “sconfinare” nel tessuto sociale, rendendo l’artista interattore».

Quest’anno, le parole chiave del Simposio sono ‘comunità’ e ‘utopia’, e Montemerano sembra il borgo ideale per rappresentarle. Giungono a questo risultato le collaborazioni tra le istituzioni e le associazioni di Montemerano e Manciano: Centro commerciale naturale di Montemerano, Proloco, Accademia del libro, Ombre Dolci, Odysseus, Polo culturale Pietro Aldi, Comune di Manciano, Filarmonica Verdi, con la partecipazione de il Teatro della Memoria e dell’Isgrec.

Il Simposio si arricchisce anche di un momento profondamente comunitario: dopo l’inaugurazione, Montemerano ospiterà la “Cena del tascapane per gli artisti”. Usanza antica che in Italia assume nomi diversi a seconda dei territori, il tascapane era la borsa del “pranzo al sacco” che viandanti, contadini e militari portavano con sé durante gli spostamenti. A Montemerano diventa un gesto di accoglienza: una cena collettiva preparata dagli abitanti per marionettisti e burattinai, un modo semplice e autentico per dire grazie agli ospiti del Simposio apparecchiando i tavoli nel cuore del borgo.

Alla cena possono partecipare tutti: gli abitanti del posto cucineranno per gli artisti, ma ci saranno a disposizione diversi tavoli dove il pubblico del Simposio potrà sedersi e consumare cibo portato da casa o acquistato sul posto nei negozi del Ccn.

Foto di Luisa Di Gaetano.