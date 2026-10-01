MONTEMASSI – “Nel Canto di Francesco. Le laude nella tradizione francescana tra ricerca e musica”. Dal 2 al 4 ottobre 2026, Montemassi, nel Comune di Roccastrada, ospiterà “Nel Canto di Francesco”, progetto ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Rasenna di Grosseto in occasione dell’800° anniversario di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa, che è realizzata con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione Comunale di Roccastrada, il patrocinio della Regione Toscana e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e della Coop. Tempo Libero di Grosseto, propone un percorso di ricerca, studio e produzione musicale, dedicato alla riscoperta delle Laude nella tradizione francescana, attraverso una residenza artistica di tre giorni che si svolgerà nella Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Montemassi e coinvolgerà giovani musicisti provenienti da diverse realtà della Toscana, diretti da Dimitri Betti e riuniti nell’organico Cappella Semifonti, un ensemble specializzato nella musica medievale che svolge attività di ricerca ed esecuzione, con strumenti originali, di composizioni inedite e meno conosciute del panorama musicale toscano ed europeo.

La residenza di Montemassi rappresenterà per i musicisti un’importante occasione di approfondimento e confronto e li vedrà impegnati anche nella realizzazione di un master discografico.

Il progetto si concluderà domenica 4 ottobre 2026 alle ore 18.00, con il concerto gratuito “E lo dyavol sia sconficto! Musica alla corte del Santo Francesco” presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Montemassi, nel Comune di Roccastrada.

“Siamo felici di accogliere a Montemassi il progetto ‘Nel Canto di Francesco‘ per celebrare l’800° anniversario di San Francesco d’Assisi – queste le parole dell’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi -. Questa residenza artistica di tre giorni trasforma il nostro borgo in un laboratorio creativo, dove i giovani musicisti dell’ensemble Cappella Semifonti riscopriranno le antiche laude francescane. Ringrazio l’Associazione Culturale Rasenna e i partner sostenitori per questa prestigiosa iniziativa. Invito tutti a partecipare al concerto conclusivo gratuito ‘E lo dyavol sia sconficto!‘, domenica 4 ottobre alle 18.00 presso la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo.”