MONTEMASSI – Una serata all’insegna della comicità tra stand up, sketch, video e monologhi. Domenica 19 luglio il Castello di Montemassi ospiterà Alf Comedy, il collettivo comico formato da Matteo Picardi, Pasquale Gorrasi e Lorenzo Catalini.

Nato – come raccontano gli stessi protagonisti con ironia – da un’idea di Matteo Picardi, oppure di Pasquale Gorrasi o ancora di Lorenzo Catalini, «a seconda di chi lo racconta», il trio si è fatto conoscere attraverso i video pubblicati sui social e gli spettacoli dal vivo, nei quali alterna diversi linguaggi della comicità.

Sul palco si intrecciano infatti stand up comedy, sketch, monologhi teatrali, letture umoristiche e contributi video, spesso con la partecipazione di ospiti provenienti da tutta Italia.

Anche le presentazioni dei tre artisti sono all’insegna dell’autoironia: Matteo Picardi è un videomaker di matrimoni «celibe», Pasquale Gorrasi si definisce lo «stuntman di Zaniolo per gli infortuni», mentre Lorenzo Catalini è uno «sceneggiatore con zero film all’attivo».

Lo spettacolo prenderà il via alle 21 nella suggestiva cornice del Castello di Montemassi. I posti sono limitati ed è quindi consigliata la prenotazione, telefonando nelle ore serali oppure inviando un messaggio WhatsApp al 371 6925467.

Il costo del biglietto è di 12 euro, comprensivo di un drink. Per i soci Arci è prevista una riduzione a 10 euro.

L’iniziativa è organizzata dall’Arci Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada.