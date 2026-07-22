ALBERESE – È in programma domani, giovedì 23 luglio, lo spettacolo “Monaci per caso. Letture sull’itinerario di San Rabano”, un evento site-specific portato in scena dalla compagnia Confine Zero, che rientra nel calendario di “Parco aperto” e nelle iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa e estati nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana.

E proprio in virtù del sostegno della Regione, la partecipazione allo spettacolo è gratuita, con prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected].

Il teatro nella natura prenderà il via alle 16.45, con partenza dal cimitero di Alberese, e si snoderà lungo l’itinerario A1b (San Rabano breve). Con “Monaci per caso”, il pubblico vivrà un’esperienza immersiva tra paesaggio, memoria e racconto, con un percorso di media difficoltà: un viaggio che intreccia leggende e vicende reali, la nascita della regola benedettina, le incursioni dei pirati sulle nostre coste e il ruolo dei monasteri come custodi del sapere, della musica e delle arti.

Un’occasione per riscoprire un pezzo di storia sacra e profana della Maremma, unendo divulgazione e intrattenimento in uno dei sentieri più straordinari del Parco. La passeggiata durerà 4 ore e mezza circa, si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o da trekking, portare acqua e uno spuntino.

Il programma di “Parco aperto” prosegue, lunedì 27 luglio, con il concerto “La musica è un film… nella natura!”, che porta sul palco del Granaio Lorenese di Spergolaia, alle 21, il trio composto da Lorenza Baudo, Michele Makarovic e Stefano Pioli. Costo del biglietto 10 euro, prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected].

Per tutti gli altri eventi in programma fino a settembre e per le modalità di visita estive e le escursioni in programma tutti i giorni, è possibile visitare il sito www.parco-maremma.it.