PITIGLIANO – Al via la stagione teatrale di Pitigliano con “Mistero Buffo” di Ugo Dighero, in programma venerdì 27 novembre, ore 21, al Teatro Salvini. Una produzione del Teatro Nazionale di Genova.

Ugo Dighero rivisita nella sua chiave personale due grandi monologhi di Dario Fo e Franca Rame: il Primo miracolo di Gesù Bambino e La parpàja topola. Tra i più famosi del repertorio di Fo, questi due brani uniscono un grande divertimento a un forte contenuto, il tutto condito con la leggerezza e la poesia tipici dei racconti dell’autore italiano più rappresentato nel mondo.

Il ritmo incalzante e l’interpretazione simultanea di tutti i personaggi delle due storie consentono a Dighero di mettere in campo le sue brillanti capacità attoriali, dando vita a una galoppata teatrale che lascia senza fiato.

La stagione teatrale è promossa e realizzata con il contributo del Comune di Pitigliano ed è curata da Ad Arte Spettacoli di Lorenzo Luzzetti e Federico Babini. Collabora il Centro Culturale Fortezza Orsini. Gli omaggi agli attori della stagione teatrale saranno a cura del Consorzio di tutela bianco di Pitigliano e rosso Sovana.

“Apriamo la stagione teatrale con uno dei capolavori più importanti e conosciuti del teatro italiano – commenta Irele Lauretti, assessora alla Cultura di Pitigliano – un’opera di Dario Fo e Franca Rame che ha attraversato il tempo e i confini, continuando a parlare al pubblico con la sua straordinaria forza espressiva, la comicità e la capacità di far riflettere. La presenza di un interprete di talento come Ugo Dighero rende questo appuntamento ancora più significativo.

La stagione teatrale è un investimento nella cultura e nella vitalità della nostra comunità: vogliamo che il Teatro Salvini sia sempre più un luogo aperto, vissuto e partecipato, capace di offrire occasioni di incontro e spettacoli di qualità”.

I biglietti sono acquistabili online al seguente link: salvini.adarte.18tickets.it

In alternativa è possibile recarsi alla biglietteria nel foyer del Teatro Salvini, in piazza Garibaldi, aperta il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30, il giorno prima dello spettacolo dalle 15.30 alle 17.30 e la sera dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio.

Info e prenotazioni 350 038 26 85

Platea €15 intero, €12 ridotto

Galleria €12 intero, €10 ridotto

Riduzioni per chi ha meno di 25 anni o più di 65 anni