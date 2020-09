“Miss Marx” inaugura la stagione del Cinema Stella

GROSSETO – Il cinema Stella riapre le porte. Dopo sette mesi di chiusura, da giovedì 1 ottobre la sala di via Mameli ospita fino a domenica 4 ottobre il film “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli.

Presentato di recente alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha conquistato il premio Fedic, “Miss Marx” racconta la storia di Eleanor, la figlia più piccola di Karl Marx.

Brillante e colta, Eleanor è in prima linea nel promuovere il socialismo nel Regno Unito partecipando alle lotte operaie, combattendo per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Nel 1883, conosce Edward Aveling, talentuoso commediografo ma uomo egoista e scialacquatore. Mentre è intento a indebitarsi e a consumare l’eredità lasciata a Eleanor da Friedrich Engels, Edward non si rende conto che sta consumando anche l’intera esistenza della devota compagna, la quale, pur consapevole di star vivendo quella stessa “oppressione morale” imposta dal patriarcato e da lei condannata, non è in grado di riscattare la propria felicità

“La storia di Eleanor – afferma Susanna Nicchiarelli – mi ha dato l’opportunità di esplorare temi incredibilmente contemporanei in un contesto d’epoca, ma ho ritenuto necessario capovolgere i cliché del dramma in costume. Ho cercato di sovvertire l’immagine dell’eroina vittoriana e sostituirla con quella emblematica e moderna di una donna che combatte sul fronte personale e pubblico. Credo che la storia di Eleanor richieda di essere raccontata con una delicata ironia: la sua vita sentimentale fu assurda e tragica, i suoi guai condivisibili anche per le donne di oggi. Ma questa storia richiede anche un profondo rispetto: le battaglie di Eleanor e dei suoi compagni risultano più che mai attuali ed urgenti, oggi come ieri”.

Nel rispetto delle norme anticovid19 l’accesso al Cinema Stella sarà ridotto. Si raccomandano gli spettatori di usufruire delle proiezioni infrasettimanali in modo da non creare troppa affluenza nel fine settimana. Le proiezioni saranno alle ore 17 e 21.15 dal giovedì alla domenica.

