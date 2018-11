“Miss Marple” incontra il pubblico

GROSSETO – “Miss Marple, giochi di prestigio” incontra il pubblico.

Venerdì 9 novembre, alle 18, al teatro degli Industri l’attrice Maria Amelia Monti e il regista Pierpaolo Sepe saranno a disposizione dei grossetani per illustrare lo spettacolo che andrà in scena sabato 10 novembre nell’ambito della Stagione teatrale 2018/2019. Con loro anche gli altri attori della compagnia.

Sarà un’occasione informale per incontrare il cast prima della loro rappresentazione sul palco di via Mazzini, approfondendo le tematiche legate allo spettacolo e alla professione dell’attore in generale, soprattutto nelle molteplici sfaccettature che lo caratterizzano: emozioni, conflitti, linguaggi e tecniche drammaturgiche.

Seguirà un brindisi di benvenuto. L’ingresso all’incontro con gli attori è gratuito e sarà fino a esaurimento posti.

Info sulla Stagione teatrale: http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4041; www.toscanaspettacolo.it