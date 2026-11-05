FOLLONICA – La cultura può contribuire alla nostra salute? E un museo può diventare un luogo di benessere, inclusione e cura delle persone e delle comunità?

È da queste domande che prende le mosse l’incontro con Maurizio Vanni, in programma sabato 7 novembre alle ore 17.30 presso la Sala Tirreno, dedicato al rapporto tra musei, cultura e benessere. In un momento storico in cui anche in Italia si sta finalmente riconoscendo il valore terapeutico della cultura, il tema della cosiddetta prescrizione dell’arte apre nuove prospettive: l’esperienza culturale può diventare un ulteriore supporto alle cure mediche, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone.

Maurizio Vanni, da anni direttore della collana Musei e Museologia del presente, è coautore di una ricerca di grande rilievo scientifico, ricca di esperienze e casi concreti, che approfondisce il ruolo del museo come luogo fondamentale di welfare culturale e prescrizione sociale. Un museo capace di andare oltre la propria funzione tradizionale per diventare uno spazio di inclusione, accessibilità universale e benessere collettivo.

L’appuntamento è organizzato dal Cantiere Cultura Follonica, con il sostegno di Assicoop Toscana e Unipol, e rientra nel ciclo di incontri “M’innamoravo di tutto“, a cura di Barbara Catalani e Andrea Benini. Il progetto prende in prestito le parole di una celebre canzone di Fabrizio De André, Coda di Lupo, e nasce da un’idea di cittadinanza che va ben oltre il suo significato burocratico: essere cittadini significa amare il luogo in cui viviamo, farsene carico, appassionarsi alla propria comunità e costruire legami tra destino individuale e destino collettivo.

«Crediamo – spiegano i curatori – che la cittadinanza abbia a che fare con l’amore, con la necessità del farsi carico e con l’appassionarsi alla comunità in cui viviamo. Come ricordato nel Simposio di Platone, Eros (Amore) non è un dio potente, ma è figlio di Penìa (la povertà); non è possesso, ma mancanza; non è immobile appagamento, ma continua ricerca, curiosità e ascolto.

È esattamente in questa direzione che vuole muoversi la rassegna: promuovere una democrazia e una relazione con gli altri basate non sul pregiudizio, ma sul «postgiudizio», avvicinandosi alla diversità e alla complessità con rispetto, nel senso etimologico del «tornare a guardare». Nella convinzione che il confronto migliori, in ogni caso, la nostra visione delle cose. Perché, se la realtà è molteplice, abbiamo bisogno di più occhi. La domanda che accompagnerà gli incontri sarà proprio questa: «Mi presti i tuoi occhi, attraverso le tue parole?».

Un invito ad ascoltare storie, esperienze e punti di vista di ospiti che attraversano mondi diversi della nostra società: la scuola e l’educazione, la cultura, lo sport, l’attualità e la politica.»

Il programma completo della rassegna sarà presentato sabato 7 novembre.