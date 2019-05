‘Miniera a memoria': culture diverse si incontrano a Ribolla con il musiracconto Miomondo

RIBOLLA – Si terrà giovedì 16 maggio a Ribolla, nel contesto del festival “La miniera a memoria”, “Miomondo”, musiracconto suonato, cantato, ballato e recitato che vede la collaborazione di artisti professionisti e non professionisti e il coinvolgimento e il dialogo interculturale fra persone di diversa età, provenienza, cultura, esperienza e storia personale: bambini, giovani, adulti, stranieri e italiani, uniti in un’impresa creativa comune.

Miomondo è uno spettacolo multidisciplinare costruito in interazione con vari artisti stranieri ed italiani, utilizzando il prodotto dei laboratori artistici attivati dal progetto. L’apporto dei partecipanti stranieri, adulti e bambini, è rappresentato dalle storie, dalle fiabe, dalle canzoni, dalle filastrocche, dalle danze dei loro Paesi d’origine, recitate, cantate, suonate, ballate da loro stessi durante lo spettacolo, che rappresenta un mosaico formato da tante tessere diverse, unite a comporre un unico disegno.

Lo spettacolo. Una bambina di origine straniera si trasferisce da un’altra città italiana e arriva in una scuola/classe in cui non conosce nessuno. I suoi genitori invitano i nuovi compagni di classe alla sua festa di compleanno in una ludoteca dove un animatore con allegria, fantasia e magia, per divertirli e farli socializzare si serve di storie, giochi, canzoni e filastrocche chiedendole in prestito ai bambini presenti originari di diversi Paesi sia europei che extraeuropei. Le canzoni sono coinvolgenti, ballabili e cantabili dal pubblico, con l’obiettivo di creare un’interazione con tutti i partecipanti.