“Miniera a memoria”: arriva il Coro dei Minatori di Santa Fiora

RIBOLLA – Due giorni di storia, tradizioni e cultura nel ricordo del 65esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954, sono quelli in programma a Ribolla per venerdì 24 e sabato 25 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a martedi 28 maggio con diverse iniziative.

Venerdì 24 maggio, alle 9,30, alla Porta del parco storia di un villaggio minerario, terzo incontro con l’istituto Iti di Grosseto, passeggiata narrativa con W. Scapigliati e G. Pizzetti.

Sabato 25 maggio

Nell’ambito della rassegna “I Luoghi del tempo”, alle 18,30 al Pozzo 10, Daniela Morozzi legge “A Giotto” di Miria Magnolfi e “Donne di miniera” di Roberta Pieraccioli.

Alle 19,15 passeggiata con F. Boldrini, che racconta la storia delle miniere maremmane.

Alle 19,45, concerto del coro dei minatori di Santa Fiora con Ambrogio Sparagna e Erasmo Treglia.

Alle 20,30 aperitivo con prodotti tipici del territorio.

Alle 21, all’ex cinema Mori “Veleno per topi” di Antonella Zucchini, a cura della Compagnia dell’Anello. Nel corso della serata è prevista inoltre la premiazione del concorso fotografico “Mineia a Memoria: scatti tra passato e presente”.

Per motivi organizzativi, la sbiciclettata sui sentieri della miniera, calendarizzata per domenica 26 maggio alle 9, sarà rimandata ad altra data, mentre l’evento di lunedì 20 maggio scorso “C’era una volta un villaggio minerario con i bambini di Ribolla”, rimandato a causa maltempo, si svolgerà mercoledì 29 maggio alle 14 in piazzale della Paga.

Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Tecnologico Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Bianciardi e numerose associazioni locali.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it.