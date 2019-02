M’illumino di meno: Banca Tema spenge la luce e regala il libro sull’economia circolare

GROSSETO – M’illumino di meno: come ogni anno Federcasse, in collaborazione con la trasmissione radiofonica Caterpillar e Rai Radio2, invita tutte le banche di credito cooperativo a partecipare all’iniziativa M’illumino di meno in occasione della Giornata del Risparmio energetico, che si terrà il prossimo 1 marzo.

E l’edizione 2019 è dedicata all’economia circolare. L’economia che ri-genera il futuro: questo lo slogan scelto dal Credito Cooperativo per raccontare in particolare l’indice di impatto di finanza geo-circolare che caratterizza l’attività delle Banche di Credito Cooperativo: per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio, le BCC ne impiegano in media 85. Il 95%, ossia 81 euro, diventano credito all’economia reale di quel territorio.

L’invito anche per quest’anno è quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili, riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” delle cose. Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera.

Nelle filiali di Banca Tema saranno consegnati segnalibri che riportano il decalogo dell’economia circolare e, in alcune filiali, sarà possibile ricevere in omaggio copie di libri che raccontano il nostro territorio.

Vi aspettiamo nelle nostre sedi nella giornata di venerdì 1 marzo.