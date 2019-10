“Mi vedo in te”: l’autorappresentazione negli scatti di tre giovani artiste in mostra a FolloWme

FOLLONICA – “FolloWme Festival Internazionale – arte ai margini” quest’anno prende il titolo “Chi sono chi sei”, una ricerca di sé attraverso la domanda chi sono e, allo stesso tempo, la specularità di un altro interrogativo, quello che chiede chi sei, un’interfaccia continua tra io e l’altro.

Il secondo importante appuntamento di questa decima edizione è fissato a giovedì 3 ottobre alle 18 con l’inaugurazione in Pinacoteca della mostra fotografica ‘Mi vedo in te’, gli scatti di tre giovani artiste, Martina Orlandi, Matilde Pantani e Sara Russo sul tema dell’autorappresentazione. Le artiste junior saranno presenti per parlare con il pubblico in un incontro coordinato da Paolo Grasso.

L’autoritratto, a differenza di un selfie, implica che lo sguardo del soggetto non sia in simultanea con lo scatto; c’è un ignoto che guida il passaggio dalla percezione del sé alla sua rappresentazione, un tempo relazionale tra il non vedere e il vedere che diviene l’interconnessione tra il proprio sentire e il mondo esterno.

‘Chi io sono’ è la ricerca di una rappresentazione di sé che scaturisce dalla percezione dell’immagine interiore in contrapposizione ad una raffigurazione solo estetica.

La mostra sarà visibile fino al 17 novembre, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15.30 alle 19.30.