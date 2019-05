“Metteva l’amore sopra ogni cosa”: Fulvia Perillo presenta il suo libro al villino Panichi

GROSSETO – Letteratura contemporanea per il nuovo appuntamento “tascabile” negli splendidi locali del villino Panichi, che affaccia in piazza fratelli Rosselli, per pochissimi, fortunati spettatori. Torna, così, la mini rassegna che anima le serate in uno degli edifici Liberty più preziosi di Grosseto, realizzato dall’architetto Lorenzo Porciatti nel 1900.

Domenica 12 maggio, alle ore 18, la scrittrice Fulvia Perillo racconterà il suo ultimo libro “Metteva l’amore sopra ogni cosa” edito da Effigi, accompagnata dalla cantante Elga Ermini.

Il libro “sembra una tautologia – commenta l’autrice – ma non lo è: penso che ci sia un’anima dei luoghi, io respiro quella della mia città e non potrei vivere altrove”. Per questo motivo, i suoi racconti sono ambientati tutti a Grosseto e dintorni, e raccontano con magico realismo storie di piccola borghesia, di microcosmi condominiali e familiari, resistenti al cambiamento, dove le innovazioni entrano lentamente nei modi più impensati e dove a prevalere spesso sono le figure femminili, che sanno come affrontare e risolvere con umorismo e saggezza le situazioni nuove e quelle improvvise. Inoltre, gli studi filosofici, che la definiscono dal punto di vista culturale forse più di quelli medico-scientifici, la portano ad analizzare e scomporre i minimi eventi del quotidiano fino a trarne considerazioni esistenziali.

L’ingresso è libero. Al termine sarà offerto un aperitivo dall’Agenzia A&G Real Estate, la cui sede è proprio all’interno del villino Panichi.